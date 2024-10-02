Черепашки вне закона

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Марат Сейтказиев

В Усть-Каменогорске полицейские обнаружили в зоомагазине трех среднеазиатских черепашек – вид, внесенный в Красный список Международного союза охраны природы.

фото ДП ВКО

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, у предпринимателей отсутствовали разрешительные документы на содержание и продажу редких животных. Возбуждено административное дело, материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Виновным грозит штраф в размере от 10 до 30 месячных расчетных показателей (от 36 920 тенге до 110 760 тенге).

Среднеазиатские, или степные, черепахи обитают в пустынях и полупустынях Цент­ральной Азии, в том числе в Туркестанской области. Они пользуются спросом как «няшные» домашние питомцы с симпатичным панцирем, а главное – как деликатес в ресторанном меню. Вид признан исчезающим и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

В 2019 году правоохранительные органы дважды сообщали о контрабанде партий по 4 тыс. черепашек из Казахстана. Бедных животных держали в мешках в Оренбурге. В 2016-м в том же Оренбурге изъяли 8 тыс. этих представителей фауны.

#Усть-Каменогорск #продажа #черепахи #степные черепахи

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