Черепашки вне закона Свежий выпуск 2 октября 2024 г. 1:00 63 Марат Сейтказиев В Усть-Каменогорске полицейские обнаружили в зоомагазине трех среднеазиатских черепашек – вид, внесенный в Красный список Международного союза охраны природы. фото ДП ВКО Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, у предпринимателей отсутствовали разрешительные документы на содержание и продажу редких животных. Возбуждено административное дело, материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Виновным грозит штраф в размере от 10 до 30 месячных расчетных показателей (от 36 920 тенге до 110 760 тенге). Среднеазиатские, или степные, черепахи обитают в пустынях и полупустынях Центральной Азии, в том числе в Туркестанской области. Они пользуются спросом как «няшные» домашние питомцы с симпатичным панцирем, а главное – как деликатес в ресторанном меню. Вид признан исчезающим и находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. В 2019 году правоохранительные органы дважды сообщали о контрабанде партий по 4 тыс. черепашек из Казахстана. Бедных животных держали в мешках в Оренбурге. В 2016-м в том же Оренбурге изъяли 8 тыс. этих представителей фауны. #Усть-Каменогорск #продажа #черепахи #степные черепахи