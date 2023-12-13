Через каплю показать море

Казахстанско-российский режиссер снова вернулся в родной город, чтобы именно здесь официально объявить о начале работы над новым международным мегапроектом. Он искренне и без пафоса говорит о своем желании сделать что-то важное для страны, где родился и вырос.

На протяжении восьми месяцев Сергей Владимирович изучает­ письменные источники, в том числе китайские. За это время он с головой окунулся во времена Железного хромца, перелопатил сочинение персидского историка Шарафаддина Язди «Зафар-наме», описывающее биографию Тамерлана, он читает историческую литературу, посещает памятники истории и архитектуры, общается с зарубежными и отечественными учеными, в частности – академиком НАН РК Бауыржаном Байтанае­вым и заслуженным деятелем Казах­стана Крымом Алтынбековым. Это важная часть работы над картиной, которая поможет сделать сюжет, основанный на ­реальных событиях, максимально достоверным и правдивым, без политической конъюнктуры и переписывания истории в угоду современным трендам.

Кинорежиссер рассказывает, что именно общение с Бауыржаном Байтанаевым, посещение с ним памятников истории помог­ли выйти на идею, которая его вдохновила. Он не сомневается, что удастся снять уникальное произведение мирового уровня о средневековом Туркестане, в котором будут участвовать зарубежные и отечественные кинозвезды. Международная съемочная группа будет состоять из лучших специалистов Казахстана, Европы и России.

– Я режиссер, которому надо зацепиться за что-то, а не просто снимать про жизнь определенного исторического деятеля, – рассказывает Сергей Дворцевой. – Мне важно вглубь пройти, а не скользить по поверхности. Фильм – это два часа. Как за это время можно рассказать о жизни, к примеру, Чингисхана? Для меня это невозможно. Мне важно найти явление, факт, артефакт и с ним дальше работать, придумать историю вокруг реального события. Так, шаг за шагом, потихоньку я понял, о чем хочу сделать фильм. Мне интереснее всего эпоха Тамерлана и конкретно – артефакт Тайказан. Это то, что мне показалось точкой или каплей, через которую я мог бы показать море.

В намерении сделать фильм о том, как создавался Тайказан, режиссера привлекает то, что это известный исторический факт, что есть конкретный мас­тер, имя которого начертано на Тайказане. Достоверно известно – его заказал Тамерлан. О мастере есть немало сведений, но Сергей Дворцевой оставляет пространство для художественного вымысла, потому что без него невозможно сделать картину. Из глубины веков до нас дошло название местности, где работал мастер, отливая двухтонный сосуд. Есть даже точная дата – 1399 год. События в фильме будут развиваться в этом временном отрезке.

Выбрав тему, кинорежиссер начал писать историю, отправной точкой для которой послужили бесспорные исторические факты. Уже готов синопсис картины, жанр которой Сергей Дворцевой определяет как историко-прик­люченческая драма. Работа над фильмом находится на первом этапе, предполагающем кинопробы и подбор актеров, видеопробы объектов будущих съемок, изучение костюмов и оружия.

Подробности сюжета кинорежиссер не раскрывает. Известно лишь, что в фильме будет история художника, который выполняет заказ правителя, взаимоотношения, которые складываются между ними.

– Почему для меня важно, чтобы это было в Казахстане? Казалось бы, иранский пленный и монгол Тамерлан. Но, во-первых, это Туркестан, во-вторых – мавзолей, а в-третьих – иранский пленный не один делал двухтонную чашу тончайшей работы. Ему помогали ремесленники, местные жители, – размышляет Сергей Дворцевой. – В фильме будут представители казахских племен, которые в то время здесь жили. Это имеет прямое отношение к нам, нашей земле и нашим людям.

На этот раз Сергей Дворцевой выступит не только как автор идеи фильма, сценарист и режиссер, но и, возможно, как продюсер.

– Планирую стать одним из продюсеров, чтобы контролировать процесс создания фильма от начала до конца, – говорит он. – Я изначально ориентируюсь на высочайшее качество, не хочу снимать очередное историческое кино про всадников, убийства, отрубленные головы. Хочу сделать настоящее произведение искусства, которое будет не на один год. Для этого необходимо снимать по моему методу, и отходить от него я не буду ни в коем случае. Он очень энергозатратный, но я на это иду осознанно, это моя профессия. И на этом пути для меня важны партнеры, которые четко понимают, что я собираюсь сделать.

Кинорежиссер сообщил, что к предстоящим съемкам фильма есть интерес со стороны зарубежных фондов и партнеров. Но он очень хотел бы, чтобы картина была снята преимущественно на казахстанские средства, чтобы фильм стал историческим и культурным наследием Казахстана. Поддержку на первом этапе работы, а всего их три, обещал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды во время недавней встречи, в ходе которой Сергей Дворцевой поделился грандиозным замыслом.

– Хочу, чтобы мой фильм смот­рела молодежь, чтобы она знала и интересовалась историей предков, – заключает Сергей Дворцевой. – Помимо просветительской функции, фильм будет своего рода художественной рек­ламой города Туркестана, южного региона и страны в целом. Это привлечет сюда еще больше туристов, будет пробуждать интерес к Казахстану и повысит его узнаваемость во всем мире.