Черную икру на 50 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

Более 100 килограммов черной икры без документов пытались вывезти через границу два казахстанца, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Контрабандный груз выявил пограничный наряд на автомобильном пункте пропуска «Сырым» ранним утром 6 августа.

Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Западно-Казахстанской области, при досмотре двух транспортных средств среди основного груза (ящиков с виноградом) восемь увесистых коробок из пенопласта, обернутые скотчем, показались подозрительными.

Оперативная группа отдела полиции района Байтерек совместно с природоохранной полицией и пограничным нарядом обнаружила в корбках 399 банок с черной икрой осетровых пород рыбы. Небольшие стеклянные банки были под металлическими крышками, каждая обернута фольгой и воздушно-пузырчатой пленкой.

Приблизительный вес контрабанды превысил 100 килограммов, оценочная стоимость составила 50 млн тенге.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.