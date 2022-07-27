"Чёрные" риелторы активизировались в Алматы

В Алматы орудует группа, так называемых, черных риелторов. Одни и те же лица путём мошеннических схем присваивают себе наследственные квартиры. На подобную уловку уже попались несколько алматинцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Алматинка Татьяна Фирстова рассказывает, что после смерти ее свекра внезапно объявился неизвестный наследник и через, якобы, подставного нотариуса оформил квартиру, которую покойный завещал своей внучке Ольге, дочери Татьяны.

"Завещание существует, но, во-первых, дед сам не подписывал, оно подписано какими-то посторонними лицами, какими-то представителями. Оно нигде не зарегистрировано, ни в каких журналах", - рассказала алматинка Татьяна Фирстова.

Документы они подделали, а лженаследник не тот, за кого себя выдает, возмущена Татьяна. Женщина уверяет, у нее на руках есть настоящее завещание, составленное покойным еще в 2000 году.

Квартиру, из-за которой уже долгие годы идут разбирательства, как выяснилось, по словам Татьяны, фиктивный наследник перепродал уже через 5 дней после вступления в законные права. Это подтверждают и бумаги, предоставленные юристом. Всего за 8-9 месяцев квартиру перепродали 3 раза. Татьяна Фирстова считает это подозрительным.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. В полиции факт подтвердили и завели уголовное дело по статье "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 385 части 1 УК РК. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности, а также установление обстоятельств данного дела", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

К слову, аналогичных фактов не мало. С подобными жалобами люди ни раз обращались и к юристу Айгерим Тохмулдиновой. По ее словам, почерк у злоумышленников один и тот же.

"Я считаю, что это действительно одна и то же ОПГ, поскольку ко мне обратилась не только Фирстова, но и еще одна женщина. По данному делу фигурируют одни и те же фамилии. Лица, на которых оформлялась квартира, нотариус один и тот же, и другие фигуранты дела, чьи фамилии, которые я не могу назвать", - отметила юрист Айгерим Тохмулдинова.

Выяснить, сколько именно людей пострадало от рук черных риелторов, пока не удалось. Специалисты призывают быть бдительными и тщательно изучать договор, прежде чем его подписывать, заключил телеканал.