Журналистское расследование ​Черный день Каратобе Любовь Доброта, Шымкент

Бауржана Байтанаева, директора Института археологии им. А. Маргулана, давно беспокоит тот факт, что многие объекты археологии в нашей стране беспощадно уничтожаются. В Казахстане так и не принят закон об археологическом наследии, разработкой которого в дополнение к существующему Закону «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» занимались несколько лет назад сотрудники института. Инициативу археологов отложили в долгий ящик. Между тем ежегодно в буквальном смысле слова с лица земли стираются памятники археологии, являющиеся материальными свидетельствами истории.



– Я навскидку насчитал около полусотни объектов археологии на территории нынешнего Шымкента, и это только городищ, поселений и курганов, – говорит Бауржан Байтанаев. – О существовании большинства из них те, кто призван заботиться об их сохранности, даже не знают. Когда только шла работа над новым Генеральным планом развития Шымкента, я настаивал на проведении его археологической экспертизы. Предварительные исследования при землеотводе, как того требует закон, никто и никогда у нас не делал и не делает сейчас. Землю отвели, а наличие на ней памятников археологии никого не волнует. Действуют по принципу: мешает – снесем. Благо глина на юге – всегда в цене.



Худшие опасения Бауржана Абишевича оправдались и на этот раз, уже при посещении первого памятника археологии – городища Каратобе, получившего городскую прописку несколько лет назад после того, как Шымкент существенно расширил свои границы и стал по площади больше, чем Алматы. В студенческие годы он провел на этом объекте не одно лето в составе археологического отряда Чимкентского педагогического института. На протяжении пяти полевых сезонов отряд под руководством известного в стране археолога Александра Подушкина работал на городище, являющемся памятником ранней оседлой культуры. Выявлен же объект в начале ХХ века, впервые обследован в конце 50-х годов.



Каратобе – древнее поселение, основанное в пределах II в. до н. э. В IV в. оно уже прекратило существо­вание. Это период, когда здесь как раз находилось государство Кангюй (Кандзюй), наименее изученное специалистами. Археологи считают, что уже сам факт причастности Каратобе к государству Кангюй обозначает его огромную значимость для истории.



Сейчас не менее трети городища, достигающего на высшей точке 15 м в высоту при площади около гектара, уже снесено при помощи современной техники. Суглинки, естественно, вывезены. Под ногами то и дело попадается уничтоженная керамика. В свежем обрыве не сложно разглядеть остатки крепостной стены. Нет никаких сомнений в том, что кто-то уничтожает древний город целенаправленно, задавшись целью сравнять его с землей и расчистить площадку для своих нужд. Понятное дело, что понадобился не один день и даже не один месяц, чтобы вывезти такой объем грунта, однако никто на подобное грубейшее нарушение закона так и не отреагировал. Хотя по закону в пределах 25 м по окружности от основания городища любые земляные работы категорически запрещены. Для памятника археологии, которому должна быть обеспечена обозри­мость, радиус охранной зоны и вовсе должен быть равен 200 м от его центра.



Городище Каратобе расположено в нескольких сотнях метров от дороги, ведущей в индустриальную зону Шымкента. Древнее поселение находится через дорогу от городской ТЭЦ-3. Несколько лет назад в непосредственной близости от Каратобе построен завод по производству ПВХ – профилей оконных систем. Так что местность здесь достаточно обжитая, и даже представить невозможно, чтобы добыча суглинок здесь оказалась никем не замеченной. Даже если не брать во внимание факт варварского уничтожения памятника архео­логии, то должен же был хоть кто-нибудь отреагировать на творящееся беззаконие?!



– Однозначно могу сказать, что здесь ведется незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых, – говорит главный специалист отдела недропользования областного управления природных ресурсов Мурат Садыков. – В радиусе как минимум одного километра от этой местности никому право на недропользование не предоставлялось. Сейчас мы выясним, кому принадлежит земельный участок, и примем меры.



Примерно так же отреагировал на ситуацию и старший помощник специализированной природо­охранной прокуратуры ЮКО Берик Садыхов, которого я тоже пригласила на экскурсию по городищу. Пока мои спутники оценивали масштаб разрушений, рядом со мной появились несколько мужчин. Представившись сотрудниками завода по производству ПВХ, они потребовали немедленно покинуть территорию. Дескать, дорога – частная собственность и находиться здесь строго запрещено. Благо мои спутники уже спускались с холма и, завидев прокурорский мундир, неизвестные поспешили сменить тон…



Стоит ли говорить, что разрушение городища точно стало новостью и для сотрудников областного управления культуры. Руководитель, сославшись на то, что в его компетенции – решение финансовых вопросов, посоветовал обратиться за информацией к заместителю. А заместитель в свою очередь отправил в Центр по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия управления культуры ЮКО. Там попросили пару дней, чтобы изучить положение вещей.



– Действительно, там немножко раскопали, – оценила ситуацию директор Центра по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия управления культуры ЮКО Куляйна Макулбаева. – Эта земля находится в частной собственности. Мы с владельцами еще не общались, они нас даже не пуска­ли на объект. Таких случаев у нас много.



Надзорному органу оперативно удалось выяснить, что земля в частную собственность передана в 2012 году. Впрочем, кто и на каком основании это сделал, еще предстоит разбираться. Дело в том, что 9 июня 2010 года подписано постановление Южно-Казахстанского областного акимата, которым утвержден Государственный список памятников истории и культуры местного значения ЮКО. Городище Каратобе значится в нем под номером 209. То есть находится под государственной охраной. И как тогда понимать, что спустя пару лет земельный участок передает­ся в частную собственность?!



ТОО «EcoFoods LTD» получило в этой местности несколько земельных участков, на одном из которых расположено городище Каратобе. Так вот, на площади 7,182 га здесь предполагается строительство административного здания, торгового центра, АЗС, салона красоты, автомойки и прочих объектов соцкультбыта. Как выразился Берик Садыхов, там будет все, кроме рынка разве что. Впрочем, будет ли – вопрос остается открытым. Во всяком случае, в специализированной природоохранной прокуратуре меня заверили в намерении вынести предписание об устранении нарушений закона, найти и наказать виновных и принять все меры для сохранения памятника археологии.



К слову, законодатель установил и уголовную ответственность за подобные деяния. Пункт 3 статьи 187 УК РК за уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



– В Земельном кодексе прямо указано, что до отвода земельного участка необходимо проводить исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия, – говорит Берик Садыхов. – Если бы в земельном комитете следовали закону, то ничего подобного не случилось бы. Получается, что статья 127, с 2008 года включенная в Земельный кодекс, не работает. Прежде чем раздавать земли, специалисты земельного комитета обязаны выяснить, есть ли там памятники археологии или нет. У них должна быть археологическая карта территории, чтобы никаких отводов на землях, где находятся объекты историко-культурного наследия, не было в принципе или они производились исключительно после проведения раскопок, которые должен оплатить тот, кто эту землю получает.



Городище Каратобе изначально оказалось каким-то невезучим. Часть цитадели снесли еще в 70-х годах прошлого столетия, когда шло строительство ТЭЦ и прокладывались коммуникации. Но потом, видимо, спохватившись, что подобные деяния наказуемы, кто-то распорядился бульдозером насыпать разрушенную часть холма. То, что часть городища рукотворная, выяснилось во время работы последней археологической экспедиции, которой руководил Александр Подушкин.



– Мы теряем археологический объект большой историко-культурной значимости, – так прокомментировал профессор Александр Подушкин мое сообщение о разрушении Каратобе. – Это эталонный объект, и сносить его недопустимо. То, что происходит, просто кощунство. Вопиющее неуважение к истории. Никто не имеет права там ничего делать без заключения археологов. Этот объект «напичкан» артефактами, которые могут быть безвозвратно утеряны.



В ходе раскопок удалось собрать достаточно материала, чтобы выделить Арысскую археологическую культуру. Это такая научная категория, фиксирующая устойчивые системы и традиции материальной культуры на группе памятников, которые находятся на определенной территории и функционируют примерно в одну и ту же историческую эпоху. По итогам исследования Александр Подушкин издал монографию, в которой целый раздел посвящен Арысской археологической культуре, а один из ее этапов даже назван в честь городища – Каратобинским.



Археологи нашли уникальные артефакты: массу великолепной посуды разного назначения – кухонную, столовую, хозяйственную, хумы, ритуальные сосуды. Примечательно, что на многих были знаки сарматского облика, а также орнамент – брызги ангоба. Все артефакты после описания и реставрации пополнили фонды Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея. Но даже это не позволяет говорить, что памятники археологии изучены, ведь обследовать удалось лишь малую часть объек­та, который состоит из цитадели, рабата и могильника. К слову, археологи вскрыли несколько погребений и доказали, что в этно­культурном плане могильник связан с городищем.



– Очень странно, что ни в областном управлении культуры, ни в земельном комитете ничего не знают о Каратобе, – делает заключение Александр Подушкин. – Да откройте Свод памятников истории и культуры Казахстана, в конце концов, и почитайте! Те же, кто говорит, что ничего об объек­те не знали, либо дилетанты, либо не на своем месте находятся.



– В Шымкенте необходимо провести обследование территории и составить новый свод, – считает Бауржан Байтанаев. – Без еще одного торгового центра и заправки город может обойтись. А как мы собираемся развивать туризм, кто к нам поедет и что мы ему покажем? Для привлечения туристов нужны вот такие памятники археологии, как городище Каратобе, музеи под открытым небом. Мы же вместо этого ковшом уничтожаем то немногое, что еще осталось...

