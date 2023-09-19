Четверо дорожников погибли на трассе в Актюбинской области

4 человека погибли в ДТП в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

18 сентября в 23:30 на автодороге Актобе – Астрахань, вблизи поселка Елек Мугалжарского района, произошло ДТП со смертельным исходом.

39-летний водитель автомашины Lada Granta выехал на закрытый участок дороги, где ведутся дорожно-строительные работы, и столкнулся со стоящим асфальтовым катком.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и трое его пассажиров.

Все погибшие являются работниками организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».