Четвероногие разбойники разоряют подворья

Ни высокие заборы, ни сетка-рабица на клетках и загонах не спасают домашний скот и птицу. Собаки делают подкопы, легко перемахивают через двухметровые ограждения. То и дело в общих чатах сельчане говорят о потерях: у кого коз задрали, у кого кроликов. Птица идет в расход десятками голов. Навскидку Сымбат Галиуллина перечислила шесть фамилий соседей-односельчан, которые с начала ноября лишились скота или птицы.

– В прошлом году таким образом собаки подушили 89 кур. В сельском акимате нам ответили, что никакой компенсации не будет, такие расходы в бюджете не предусмотрены, – говорит Сымбат Гизатовна. – В этом году муж сказал представителям акимата и ветеринарам, что будет добиваться возмещения ущерба. За два дня только наша семья потеряла больше миллиона тенге.

Как отметили в управлении ветеринарии, компенсация в таком случае не предусмотрена. Но как же быть тем, кто пытается прокормить семью за счет ведения хозяйства? Кто несет ответственность за сложившую­ся ситуацию?

За помощью к акиму облас­ти решил обратиться житель Уральска, у которого за последние две недели бродячие собаки загрызли сто баранов, дважды забравшись в кошару. После первого случая животновод усилил забор в хозпомещении, но голодных одичавших животных это не остановило.

Пост, опубликованный в социальных сетях о случае в Асане, вызвал массу откликов. Мнения традиционно разделились. Нашлись и те, кто обвинил пострадавших сельчан в халатном отношении к своему имуществу: мол, почему нет камер, чтобы зоозащитники своими глазами увидели расправу собак над скотом?

Одну из комментаторов, судя по смайлу, информация о гибели домашней птицы и вовсе рассмешила. «У вас одичавшие собаки все в один день активизировались, – иронизировала она, обращаясь к автору. – Да так удобно, прям под конец года, накануне рассмотрения бюджета на следующий год. Осталось только душещипательную историю про нападение на человека, а лучше на нескольких состряпать. Уверена, мы скоро и такое увидим. Главное, чтобы актер подходящий нашелся».

Видимо, оставившая комментарий слишком выборочно интересуется местными новос­тями. И ей хотелось бы напомнить, что в середине прошлого месяца в городе Аксае бродячие собаки покусали пятилетнюю девочку прямо на детской площадке. С множественными ранами, в том числе в области шеи, головы, в состоянии травматического шока ребенка госпитализировали. Малышке сделали несколько операций.

После событий на подворье Галиуллиных некоторые из асановцев, чьи подворья также пострадали, предложили выйти на митинг, чтобы привлечь внимание местных властей и общест­венности. В сельском акимате им пригрозили штрафами. Тогда решено было написать обращение к депутатам районного и областного маслихатов.

– Мы поднимем этот вопрос на отчетном собрании акима района, – сказал Нагим Галиуллин. – Ситуация год от года только обостряется. Куда идут средства, которые выделяет государство на эти цели? Давайте уже решать, кого жалеть и оберегать – бродячих собак или наших детей?!

Как показало время, принятие Закона «Об ответственном отношении к животным» только усугубило проблему бродячих собак – бездомных животных стало больше. По мнению депутата областного маслихата Есена Сундетова, ситуация не изменится до тех пор, пока каждый из тех, кто завел животное, в полной мере не осознает своей ответственности. Увы, чтобы все общество стало осознанней, чтобы понять, какими путями решить этот вопрос, потребуются годы. Чья жизнь и здоровье будут стоять на кону в этом ожидании?