Четвероногие разбойники разоряют подворья
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Как обычно, к середине осени бродячих усатых и хвостатых на улицах городов и пригородных сел заметно прибавляется. Безответственные дачники, перебираясь в городские квартиры, бросают питомцев на произвол судьбы. Сбиваясь в стаи в поисках пропитания, бездомные собаки все чаще нападают на домашний скот. Так, недавно практически опустело подворье Галиуллиных, проживающих в пригородном селе Асан. Бродячая стая передушила более 100 гусей и почти 70 кур-несушек.