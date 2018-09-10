​Четверть века с ТЮРКСОЙ

Это лишь одно из мероприятий насыщенной и разнообразной программы, посвященной юбилейной дате ТЮРКСОЙ – международной организации тюркской культуры, занимающейся сохранением, изучением и популяризацией на международном уровне духовных ценнос­тей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов. К слову, договор о соз­дании ТЮРКСОЙ был подписан в 1993 году в Алматы. Свои подписи под документом тогда пос­тавили министры культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции.

Для участия в торжественном мероприятии в Туркестан прибыли представители многих стран, которые считают, что ТЮРКСОЙ постепенно превращается в ЮНЕСКО тюркского мира, содействуя налаживанию тесных контактов между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников. Уже стало доброй традицией проведение оперного фестиваля, пленэра художников, конгресса писателей и переводчиков.

Открывая Международный конгресс гуманитарных наук тюркского мира, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что тюркские народы в эпоху глобализации должны укреп­лять взаимное сотрудничество и единство для сохранения нацио­нального кода, специфичес­ких особеннос­тей, культуры, духовности и государственности. Принимая это во внимание, Год «Туркестан – культурная столица тюркского мира» гармонично сочетался с инициативой Главы государства по духовной модернизации общества «Рухани жаңғыру» и с идеями «Мәңгілік Ел».

Уверенность в том, что ТЮРКСОЙ­ будет и дальше расширять культурные и гуманитарные связи среди братских народов, выразил генеральный секретарь этой международной организации Дюсен Касеинов. И бесспорно, особое место в данном процессе будет занимать Туркестан – священное место и центр тюркского мира.

На сближение и объединение тюркских народов будет работать и Меморандум о взаимо­понимании между акима­том Туркестанской области и

ТЮРКСОЙ о сотрудничестве в сфере культуры. Его подписали аким региона Жансеит Туймебаев и генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

В ходе торжественного заседания акима Туркестанской области наградили медалью ТЮРКСОЙ, тем самым оценив его вклад в проведение Года «Туркестан – культурная столица тюркского мира» и те шаги, которые предпринимаются по развитию и благоустройству Туркестана как нового областного центра.