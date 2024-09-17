Четыре человека погибли в ДТП в Костанайской области

Крупные ДТП , Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В числе погибших - двое детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На трассе Торгай - Аркалык легковой автомобиль, не справившись с управлением, врезался в ГАЗель. Три человека погибли на месте, в том числе двое детей, еще один пассажир скончался в больнице, передает Kazpravda.kz     

«Вечером 16 сентября на 17-м километре автодороги «Торгай - Аркалык» вблизи поселка Торгай Джангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lexus и ГАЗели. Оба авто двигались в попутном направлении в сторону города Аркалык. По предварительным сведениям, 38-летний водитель Lexus, совершая обгон, не справился с управлением и допустил столкновение со вторым авто», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров Lexus - дети - от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир из этого же авто скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в полиции.

#дети #гибель #ДТП #трасса

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