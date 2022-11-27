Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Происшествия
Пять автомашин столкнулись на спуске.
Смертельная авария произошла на трассе Алматы-Усть-Каменогорск 26 ноября, передает Kazpravda со ссылкой на polisia.kz.
ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе на 187 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск.
Пять автомашин, среди которых грузовик Volvo, Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat, столкнулись при пологом спуске.
На месте происшествия погибли 4 человека.
Еще несколько человек пострадали. Они доставлены в больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.