Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

Пять автомашин столкнулись на спуске.

Фото: Kazpravda.kz

Смертельная авария произошла на трассе Алматы-Усть-Каменогорск 26 ноября, передает Kazpravda со ссылкой на polisia.kz.

ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе на 187 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск.

Пять автомашин, среди которых грузовик Volvo, Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat, столкнулись при пологом спуске.

На месте происшествия погибли 4 человека.

Еще несколько человек пострадали. Они доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.