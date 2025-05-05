Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Прадед Асқара — Төкеш Өтеғали — участвовал в Великой Отечественной войне. К сожалению, в 1943 году во время сражений под Сталинградом он пропал без вести. Это лишь один из трагических эпизодов великой войны, затронувшей тысячи казахстанских семей. Дед курсанта — Жалел Төкешов — в послевоенные годы служил в Самарканде в сфере радиосвязи, внося свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Сегодня отец Асқара — полковник Кенжебек Төкешов — продолжает дело предков в рядах Национальной гвардии.

- Для нашей семьи долг перед Родиной — священное понятие. Я горжусь путём своего отца и деда. Верю, что мой сын Асқар успешно завершит обучение и станет достойным офицером. Так мы стали настоящей военной династией, - отмечает полковник Кенжебек Төкешов.

С раннего детства Асқар мечтал стать военным, выбрав путь своих предков.

- Военная служба — это не просто профессия, а образ жизни. Я, как и мой отец, хочу честно служить Родине. Сейчас я продолжаю дело деда, обучаюсь на специалиста по радиосвязи. Особое вдохновение мне придаёт подвиг прадеда, воевавшего на фронте. Именно он стал моим героем. Поэтому быть военным — это не только моя мечта, но и долг перед семьёй и страной, - поделился курсант Жалелов.

Асқар Жалелов — один из лучших курсантов Академии. В настоящее время он работает над инновационным проектом по внедрению искусственного интеллекта в систему связи органов внутренних дел.

- Одним из главных преимуществ проекта является устранение человеческого фактора. В системе планируется реализация функции распознавания лиц с точностью до 100%. Внедрение будет осуществлено через действующий комплекс Hytalkpro, используемый в Национальной гвардии, - пояснил он.

Проект прошёл в третий этап научного конкурса Министерства внутренних дел. Инициатива молодого курсанта — это не только продолжение семейной традиции, но и стремление внедрить современные технологии в сферу обороны страны.

Семья Асқара Жалелова — это воплощение преемственности поколений и неугасающего воинского духа. В нашей стране немало таких династий. Поэтому в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно не только помнить подвиг предков, но и отдавать должное современным военнослужащим, которые являются достойными наследниками героев-победителей.

На сегодняшний день в Академии обучаются около 700 курсантов, среди которых есть и представители Таджикистана. Учебное заведение отличается не только высоким уровнем подготовки, но и современной инфраструктурой.