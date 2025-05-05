Четыре поколения военной доблести: в Национальной гвардии служит целая династия

Военное дело
116
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Семья курсанта 4 курса Академии Национальной гвардии МВД РК Асқара Жалелова на протяжении многих лет остаётся ярким примером преданности военной службе и Отечеству, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Прадед Асқара — Төкеш Өтеғали — участвовал в Великой Отечественной войне. К сожалению, в 1943 году во время сражений под Сталинградом он пропал без вести. Это лишь один из трагических эпизодов великой войны, затронувшей тысячи казахстанских семей. Дед курсанта — Жалел Төкешов — в послевоенные годы служил в Самарканде в сфере радиосвязи, внося свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Сегодня отец Асқара — полковник Кенжебек Төкешов — продолжает дело предков в рядах Национальной гвардии.

- Для нашей семьи долг перед Родиной — священное понятие. Я горжусь путём своего отца и деда. Верю, что мой сын Асқар успешно завершит обучение и станет достойным офицером. Так мы стали настоящей военной династией, - отмечает полковник Кенжебек Төкешов.

С раннего детства Асқар мечтал стать военным, выбрав путь своих предков.

- Военная служба — это не просто профессия, а образ жизни. Я, как и мой отец, хочу честно служить Родине. Сейчас я продолжаю дело деда, обучаюсь на специалиста по радиосвязи. Особое вдохновение мне придаёт подвиг прадеда, воевавшего на фронте. Именно он стал моим героем. Поэтому быть военным — это не только моя мечта, но и долг перед семьёй и страной, - поделился курсант Жалелов.

Асқар Жалелов — один из лучших курсантов Академии. В настоящее время он работает над инновационным проектом по внедрению искусственного интеллекта в систему связи органов внутренних дел.

- Одним из главных преимуществ проекта является устранение человеческого фактора. В системе планируется реализация функции распознавания лиц с точностью до 100%. Внедрение будет осуществлено через действующий комплекс Hytalkpro, используемый в Национальной гвардии, - пояснил он.

Проект прошёл в третий этап научного конкурса Министерства внутренних дел. Инициатива молодого курсанта — это не только продолжение семейной традиции, но и стремление внедрить современные технологии в сферу обороны страны. 

Семья Асқара Жалелова — это воплощение преемственности поколений и неугасающего воинского духа. В нашей стране немало таких династий. Поэтому в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно не только помнить подвиг предков, но и отдавать должное современным военнослужащим, которые являются достойными наследниками героев-победителей.

На сегодняшний день в Академии обучаются около 700 курсантов, среди которых есть и представители Таджикистана. Учебное заведение отличается не только высоким уровнем подготовки, но и современной инфраструктурой.

#Нацгвардия #династия

Популярное

Все
В Астане определились победители скачек с призовым фондом 120 млн тенге
В США вводят пошлины на иностранные фильмы
В каких соревнованиях казахстанцы примут участие на этой неделе
Четыре поколения военной доблести: в Национальной гвардии служит целая династия
Международный день сайгаков отмечают в Казахстане
Школьник из Мангистау стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона
Молодые пограничники приняли присягу
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Заморозки снова придут в Казахстан
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Токаев произвел кадровое назначение
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Социальный автокараван проехал по селам
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Азии по волейболу
Башкирская фолк-группа Ay Yola заинтриговала фанатов
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Молодые пограничники приняли присягу
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патри…
В Жезказгане создана новая воинская часть Нацгвардии МВД РК
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]