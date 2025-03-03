Четыре произведения дирижеров Нацгвардии прозвучат на военном Параде

Статьи
95
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

7 мая 2025 года в Астане состоится военный парад, в котором примут участие более 4 тысяч военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Среди них – 315 военных музыкантов. Гвардейцы в составе сводного оркестра силовых структур РК музыкально сопроводят Парад Победы.

Оркестр войск правопорядка уже приступил к активной фазе подготовки к Параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вопросы подготовки к Параду музыкального сопровождения были обсуждены в декабре прошлого года. Тогда было решено, что во время парада прозвучат четыре композиции, написанные военными дирижерами Национальной гвардии МВД РК.

– Наш оркестр исполнит произведения “Шаттық”, “Генерал ШакирДжексенбаев”, а также марши “Елдіңқорғаны” и “Батыр”, которые стали гимнами войск правопорядка. Эти произведения призваны поднять боевой дух военнослужащих и вдохновить их», – отметил начальник военно-оркестрового центра Олжас Кудайкулов.

Одно из авторских произведений – встречный марш “Батыр”, написанный старшим офицером Центра Наилем Валиевым.

– Год назад у меня появилась идея сочинить марш для духового оркестра. Я сам играю на духовых инструментах, кларнетист. В этом произведении музыка мощная, четкая, динамичная и яркая. Для меня, как для автора, большая честь, что моя композиция прозвучит на таком масштабном военном параде, — поделился он.

Отметим, что военнослужащие оркестра Национальной гвардии МВД РК тщательно готовятся к параду. Они не только оттачивают исполнение музыкальных произведений, но и обновляют свою парадную форму.

#Астана #оркестр #ПарадПобеды

Популярное

Все
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»
Марши, дефиле и песни Победы: военные музыканты организовали трогательный концерт
Дополнительные авиарейсы запустят на мартовские праздники в Казахстане
Четыре произведения дирижеров Нацгвардии прозвучат на военном Параде
За нарушения в закупках квазигоскомпаний будут наказывать в Казахстане
Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК
Концерт в честь 180-летия Абая Кунанбаева состоялся в Астане
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
Почему будущих индийских врачей готовят в Казахстане и как это связано с Индирой Ганди
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей

Читайте также

Марши, дефиле и песни Победы: военные музыканты организовал…
В Нацгвардии определили лучших лыжников
3000 мешков подготовили курсанты Нацгвардии в СКО
200 школьников «захватили» воинскую часть Национальной гвар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]