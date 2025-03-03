Четыре произведения дирижеров Нацгвардии прозвучат на военном Параде

7 мая 2025 года в Астане состоится военный парад, в котором примут участие более 4 тысяч военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Среди них – 315 военных музыкантов. Гвардейцы в составе сводного оркестра силовых структур РК музыкально сопроводят Парад Победы.

Оркестр войск правопорядка уже приступил к активной фазе подготовки к Параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вопросы подготовки к Параду музыкального сопровождения были обсуждены в декабре прошлого года. Тогда было решено, что во время парада прозвучат четыре композиции, написанные военными дирижерами Национальной гвардии МВД РК.

– Наш оркестр исполнит произведения “Шаттық”, “Генерал ШакирДжексенбаев”, а также марши “Елдіңқорғаны” и “Батыр”, которые стали гимнами войск правопорядка. Эти произведения призваны поднять боевой дух военнослужащих и вдохновить их», – отметил начальник военно-оркестрового центра Олжас Кудайкулов.

Одно из авторских произведений – встречный марш “Батыр”, написанный старшим офицером Центра Наилем Валиевым.

– Год назад у меня появилась идея сочинить марш для духового оркестра. Я сам играю на духовых инструментах, кларнетист. В этом произведении музыка мощная, четкая, динамичная и яркая. Для меня, как для автора, большая честь, что моя композиция прозвучит на таком масштабном военном параде, — поделился он.

Отметим, что военнослужащие оркестра Национальной гвардии МВД РК тщательно готовятся к параду. Они не только оттачивают исполнение музыкальных произведений, но и обновляют свою парадную форму.