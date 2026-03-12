Чиновники должны уметь выстраивать открытый диалог с народом - Глава государства

Президент
181
Айман Аманжолова
корреспондент

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, поток обращений из регионов в центр увеличился, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Главы государства, представители власти на всех уровнях должны уметь выстраивать открытый и конструктивный диалог с народом.

«Среди граждан, обращающихся с жалобами, встречаются разные люди. Однако нуждающихся действительно много, и мы обязаны им помочь. Сегодня поток обращений из регионов в центр увеличился. Я упоминал об этом в своем Послании. В прошлом году в Администрацию Президента поступило порядка 83 тысяч обращений, это на 30% больше, чем годом ранее», - сказал Президент на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.

Между тем, по мнению Президента, подавляющее большинство поднимаемых вопросов можно было решить на местном уровне, оперативно приняв соответствующие меры. Ведь, как правило, ничего сверхъестественного люди не просят. Откровенно говоря, граждане вынуждены обращаться в столицу и к Президенту лично из-за того, что не могут получить каких-либо разъяснений от местных властей по самым элементарным вопросам.

«Среди заявителей встречаются и «профессиональные» жалобщики. Однако большинство граждан просто вынуждены писать письма в Акорду для решения своих проблем. Депутаты маслихатов должны быть мостом между народом и властью, помогая решать насущные вопросы населения. У них есть все полномочия для этой важной работы», - продолжил Президент.

В прошлом году на областном уровне в исполнительные органы направлено около шести тысяч депутатских запросов. Но важно не количество, а качество. Маслихаты должны эффективно использовать свои возможности.

«Необходимо всегда помнить о том, что, в конечном счете, развитие регионов, улучшение качества жизни, укрепление доверия населения к власти напрямую зависят от вашей деятельности», - подчеркнул Глава государства.

#маслихат #Токаев #население #жалобы #критика

