4,3 млрд бюджетных тенге хотели незаконно потратить чиновники в СКО

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Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили системные нарушения законодательства о государственных закупках, сообщает Kazpravda.kz.

«Должностные лица городского отдела строительства, в нарушение требований законов о государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности, проводили госзакупки по строительству многоквартирного жилого дома на сумму 2,5 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. В другом случае, должностные лица акимата области вопреки требованиям Бюджетного кодекса РК без соответствующих обоснований выделили бюджетные средства в размере 1,1 млрд тенге для приобретения здания. В последующем, на эти бюджетные средства проводился закуп путем открытого конкурса, с необоснованными ограничениями для потенциальных поставщиков», – говорится в сообщении надзорного органа региона.

Отмечается, что закупки отменены, виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

По информации прокуратуры, с начала года в данной сфере по актам надзорного органа к различным видам ответственности привлечено 59 должностных лиц местных исполнительных органов.