4,3 млрд бюджетных тенге хотели незаконно потратить чиновники в СКО

Им помешали прокуроры
Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили системные нарушения законодательства о государственных закупках, сообщает Kazpravda.kz.
«Должностные лица городского отдела строительства, в нарушение требований законов о государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности, проводили госзакупки по строительству многоквартирного жилого дома на сумму 2,5 млрд тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок. В другом случае, должностные лица акимата области вопреки требованиям Бюджетного кодекса РК без соответствующих обоснований выделили бюджетные средства в размере 1,1 млрд тенге для приобретения здания. В последующем, на эти бюджетные средства проводился закуп путем открытого конкурса, с необоснованными ограничениями для потенциальных поставщиков», – говорится в сообщении надзорного органа региона.
Отмечается, что закупки отменены, виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
По информации прокуратуры, с начала года в данной сфере по актам надзорного органа к различным видам ответственности привлечено 59 должностных лиц местных исполнительных органов.
«Отменены 19 госзакупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 4,3 млрд тенге. Вопрос расходования бюджетных средств находится на контроле надзорного органа», – добавили в пресс-службе.