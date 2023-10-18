Чиновнику никто не спишет…

Так, суд первой инстанции приговорил бывшего руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО к восьми годам лишения свободы. Петропавловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя городского отдела ЖКХ Бахыта Ильясова, который на момент ареста занимал долж­ность начальника управления энергетики и ЖКХ Северо-Казах­стан­ской области. Кроме него в качестве обвиняемых по делу проходили глава ГКП «Коммунхоз» Жандарбек Айт­баев, директор ТОО «Даму-2013» Серик Шаимов и заместитель директора ТОО «Астана Жол Қызмет» Урустем Махмутулы.

– Заместитель руководителя отдела ЖКХ с 17 мая по 19 августа 2021 года, действуя в группе с директором ТОО, при пособничестве руководителя ГКП путем заключения договоров по текущему ремонту грунтовых дорог по завышенной сметной стоимости и принятия фактически невыполненных объемов работ совершили хищение бюджетных средств на сумму более 35 миллионов тенге, – зачитала свое решение судья Тахмина Собирова.

Прокурор, поддержав обвинение, просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы. Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, наличие у подсудимых малолетних детей, а отягчающим – нарушение Ильясовым присяги.

В итоге ему назначено восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного в результате коррупционного преступления, с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

Остальным фигурантам уголовного дела дали от семи до 7,5 лет в учреждении УИС средней безопасности. Заметим, что ни один из подсудимых вины не признал, каждый просил суд оправдать его. Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать.

За дискредитацию государственной службы был уволен руководитель отдела ЖКХ Мамлютского района СКО. Грубейшие нарушения законодательства о госзакупках выявили прокуроры, проанализировав расходование бюджетных средств. Выяснилось, в частности, что должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям Закона

«О государственных закупках» по договору строительства объекта водоснабжения в селе Покровка произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не были выполнены.

По акту прокурорского надзора и рекомендациям Совета по этике руководитель отдела ЖКХ Мамлютского района уволен за дискредитацию государственной службы, а необоснованно выплаченные средства возмещены в полном объеме.

Сотрудники Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области задержали руководителя областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Задержание произошло в рамках реализации проекта «Бизнеске жол». Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тыс. тенге. Денежные средства давались за положительное и беспрепятственное решение вопросов по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021–2025 годы, уточняют в Антикоррупционной службе по СКО. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Петропавловска. Досудебное расследование продолжается.

Совет по этике СКО рассмот­рел дисциплинарное дело в отношении акима одного из сельских округов района имени Габита Мусрепова, которую полицейские застали нетрезвой за рулем во внерабочее время.

– Согласно постановлению суда аким сельского округа признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному взыска­нию в виде лишения права управления транспорт­ными средствами сроком на семь лет, – сообщил главный специалист управления контроля департамента Агентства по делам государственной службы СКО Абзал Уразамбетов.

Поступок чиновницы противоречит не только Кодексу об административных правонарушениях, но и Этическому кодексу государственных служащих, который предусматривает табу на действия, подрывающие в глазах граж­дан достоинство и авторитет госорганов. Члены Совета по этике предложили предупредить акима сельского округа о неполном служебном соответствии.

Подобное предупреждение предложено также наложить на руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района Арыстана Абильдинова, который при заключении договора на вывоз снега оказал неправомерное предпочтение предпринимателю. На заседании Совета по этике Арыстан Абильдинов сказал, что о нарушении знал, но иного выхода у него просто не было. По его словам, первоначальная сумма была освоена еще в начале зимы. Конкурс мог занять длительное время, до полутора месяцев, и все это время чистить от снега дорогу, соединяющую четыре села, было бы просто некому.

Такое же наказание рекомендовано и для акима Талшикского сельского округа Ермека Каиржанова. Причиной стали недоделки, оставшиеся после дорогостоящего ремонта внутрипоселковых дорог. На новом асфальте не сделали разметку, не установили дорожные знаки, однако акт выполненных работ был подписан. Чиновник заверил, что все замечания будут устранены в ближайшее время.