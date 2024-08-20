Численность горожан в Казахстане достигла 12,6 млн человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние пять лет число городов в Казахстане увеличилось на 3 единицы, включая 2 города областного и 1 районного значения.

Так, на 1 июля 2024 года в стране зарегистрировано 90 населенных пунктов со статусом города. Из них: 39 — областного значения, 48 — районного значения и 3 — республиканского значения.

Наибольшее количество городов сосредоточено в Акмолинской области — 11, Актюбинской и Карагандинской областях — по 8 в каждой.

Отмечается, что пять лет назад доля городского населения составляла 58%, на сегодня этот показатель вырос до 62,7%. Так численность городского населения достигла 12,6 млн человек.

Самое большое число горожан в городах республиканского значения: Астана – 1,4 млн, Алматы – 2,2 млн, Шымкент – 1,2 млн человек. Среди областей наиболее урбанизированными являются Карагандинская область – 927 тыс. горожан, Актюбинская область – 709 тыс. горожан.