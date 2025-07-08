Число погибших из-за наводнения в Техасе превысило 100

Происшествия,США
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Среди них минимум 28 детей

Фото © Getty Images / Eric Vryn

Не менее 104 человек погибли в результате наводнения в штате Техас, вызванного сильными дождями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По информации издания, среди погибших как минимум 28 детей. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Губернатор Техаса Грег Эббот пообещал, что власти будут круглосуточно работать над спасением пострадавших, добавив, что по мере того, как вода спадает, прочесываются новые районы.

"Мы найдем каждого", - пообещал губернатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения. 5 июля в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу.

#жертвы #наводнение #Техас

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