Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось

Почти 300 человек погибли в результате землетрясения в Марокко прошлой ночью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«По меньшей мере 296 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в нескольких регионах Марокко», — сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Также сообщается о 153 пострадавших. По данным МВД королевства, они находятся в больницах, где им оказывают помощь. В министерстве добавили, что большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков.

О землетрясении магнитудой 6,9 в Марокко сообщалось ранее 9 сентября. Эпицентр землетрясения располагался в 77 км к юго-западу от города Марракеша с населением 839 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее Al Arabiya писал о 93 погибших. Известно также, что землетрясение затронуло исторический центр Марракеша — Медину. Эта местность входит в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.