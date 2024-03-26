Число погибших в результате теракта в России выросло до 139

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Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших - трое детей. Опознания погибших продолжаются», - отметил он.

Бастрыкин добавил, что «ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека».

Как сообщалось ранее, вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. Следственный комитет РФ расследует дело о теракте.