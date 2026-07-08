Налибаев ознакомился с крупными проектами Павлодарской области

В частности, ТОО «Богатырь Комир» обеспечивает около 38% общего объема добычи угля в Казахстане

Фото: пресс-служба Правительства

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область посетил ряд крупных промышленных и энергетических предприятий в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева и под строгим контролем Правительства в регионе ведется работа по привлечению инвестиций в крупные производственные предприятия, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса.

В частности, Нурлыбек Налибаев ознакомился с деятельностью крупнейшего угледобывающего предприятия страны – ТОО «Богатырь Комир». Предприятие обеспечивает около 38% общего объема добычи угля в Казахстане.

Годовая производственная мощность разрезов «Богатырь» и «Северный» составляет 42 млн тонн, здесь трудятся более 6,5 тыс. человек, среднемесячная заработная плата превышает 750 тыс. тенге. До 2032 года предусмотрена реализация комплексного плана развития с общим объемом инвестиций 360 млрд тенге.

Первый заместитель Премьер-министра также ознакомился с деятельностью станции Экибастузской ТЭЦ, модернизируемой ТОО «Energy Solutions Center», и ходом реализации инвестиционного проекта, направленного на увеличение генерирующих мощностей в рамках программы «70/30». Нурлыбек Налибаев отметил важность своевременного выполнения всех запланированных мероприятий, обновления оборудования и совершенствования системы теплоснабжения.

В рамках поездки вице-премьер ознакомился с работой предприятия группы Railways Systems KZ. Это крупнейший холдинг по производству железнодорожного транспорта в Казахстане. Предприятие обеспечивает потребности внутреннего рынка и экспортирует свою продукцию в страны СНГ и ЕАЭС.

Первый заместитель Премьер-министра отметил необходимость увеличения казахстанского содержания и расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В ходе поездки профильным министерствам, АО «Самрук-Қазына», АО «НК «Қазақстан темір жолы», институтам развития и другим заинтересованным организациям даны поручения по утверждению долгосрочного плана производства и поставок железнодорожного подвижного состава до 2035 года, заключению долгосрочных контрактов с отечественными производителями, а также разработке механизмов финансирования приобретения подвижного состава и строительства жилья для работников предприятия.

Также первый заместитель Премьер-министра ознакомился с проектами строительства ферросплавных производств, реализуемыми ТОО «Mineral Product International», «Kazferro Limited» и ТОО «EkibastuzFerroAlloys». Обращено внимание на то, что реализация данных проектов позволит значительно увеличить производство продукции в металлургической отрасли, создать новые рабочие места и укрепить экспортный потенциал страны.

Кроме того, был рассмотрен проект строительства новых ферросплавных производств общей стоимостью свыше 330 млрд тенге. После выхода на проектную мощность предприятия будут производить порядка 460 тыс. тонн ферросплавов в год.

В результате будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест, а продукция будет направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Первый заместитель Премьер-министра посетил станцию Экибастузской ГРЭС-2 и ознакомился с проектами, демонстрирующими энергетический потенциал региона. Нурлыбек Налибаев отметил, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов государственной политики. Он поручил своевременно реализовать все проекты, завершить строительство новых энергетических объектов в установленные сроки и своевременно ввести производственные мощности в эксплуатацию.