Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года в семьи были устроены около 3 тысяч детей-сирот. Параллельно с этим государство внедрило новую модель мониторинга и обязательную ежегодную оценку благонадежности опекунов для обеспечения безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Деинституционализация подтверждается статистикой за последние 10 лет: за этот период сеть интернатных организаций в стране сократилась на 24%, а число их воспитанников уменьшилось на 54%.

В связи с переходом к семейным формам воспитания штат сотрудников органов опеки был увеличен в 3,3 раза – с 303 до 1028 специалистов. Это позволило обеспечить адресное сопровождение каждой семьи и более детально изучать условия жизни и воспитания детей.

«В 2025 году критерии отбора законных представителей были усилены. Введена обязательная ежегодная проверка, включающая подтверждение доходов, состояния здоровья, оценку жилищных условий и отсутствие судимости. Выявление любых рисков, включая судимость или постановку на медицинский учет, влечет за собой незамедлительное отстранение опекуна», – сказано в информации ведомства.

Там же добавили, что параллельно развивается институт наставничества. В 20 регионах страны работают более 360 наставников, для которых с 2025 года введена обязательная профессиональная сертификация. Приоритетом остается сохранение родственных связей, поэтому в первую очередь всегда рассматривается устройство ребенка к его близким родственникам.

На сегодня в стране проживает 20 798 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 82% уже воспитываются в семьях.