Чистая прибыль банков в Казахстане за год составила 2,2 трлн тенге

Банки и финансы
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Это на 49% больше по сравнению с  2022 годом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 января 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

Сообщается, что активы банковского сектора за 2023 год увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%.

По итогам 2023 года высоколиквидныее активы банков второго уровня составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банков за 2023 год увеличился на 31,3% до 6,9 трлн тенге. По состоянию на 1 января 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Обязательства банковского сектора увеличились за 2023 год на 13,3% до 44,6 трлн тенге, в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 78,7%, или 35,1 трлн тенге, занимают вклады клиентов.

По итогам 2023 года чистая прибыль банков составила 2,2 трлн тенге, что на 49,0% больше, чем за 2022 год.

Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2024 года составила 4,7% (на 1 января 2023 года – 3,7%), рентабельность капитала (ROE) – 36,7% (на 1 января 2023 года – 30,4%).

#банки #прибыль #2023 год

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