В Приаралье в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» продолжаются акции по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов

Фото Ансара Кауленова

В минувшие выходные в областном центре на уборку улиц города вышли около 1 700 кызылординцев. От мусора были очищены скверы, парки, аллеи, дворы многоэтажных жилых домов, территории социальных и предпринимательских объектов. На полигон твердых бытовых отходов вывезено порядка 37 тонн мусора.

В Шиелийском районе экологическую акцию «Чистый четверг» провели активисты партии AMANAT. Консультанты районного филиала партии, члены первичных партийных организаций, волонтёры движения «Жастар рухы» и инициативная молодежь провели уборку на берегу озера Ханкожа, расположенного в аульном округе Байгекум.

Отметим, что в рамках акции «Таза Қазақстан» по всей области регулярно проводятся рейды по контролю над обеспечением чистоты, порядка и соблюдения норм благоустройства. Владельцам частных домов, предпринимательских объектов и руководителям строительных компаний разъясняются Правила благоустройства, в которых указано о порядке содержания в чистоте улиц и дворов, фасадов зданий, недопустимости стихийных свалок, вывозе отходов в специальные места и строгом соблюдении санитарных требований.

В случае игнорирования требований мобильные группы в составе специалистов и сотрудников местной полиции выносят предупреждения или привлекают к ответственности злостных нарушителей санитарного порядка.