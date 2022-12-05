Читаем Библию на казахском

Проект реализует Православная церковь Казахстана по инициативе митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В настоящий момент переведены три наиболее популярные библейские книги – Притчи Соломоновы, Псалтырь и Евангелие от Матфея.

– Издание Библии на казахском языке имеет неоценимое познавательное и историко-культурологическое значение, открывая возможность большому числу людей ознакомиться на родном языке с величайшим литературным памятником человечества, на котором базируется значительная часть мировой культуры, – отметил глава Православной церкви Казах­стана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. – Перевод Библии – хороший стимул к изучению и пониманию казахского языка, серьезный и значимый вклад в духовное и интеллектуальное развитие многоконфессионального и многонационального Казахстана – нашего общего дома.

Презентованный перевод Биб­лии – первый в истории, выполненный командой непосредственных носителей казахского языка под эгидой Православной церкви. Переводы Священного Писания на казахский язык делались начиная с XIX столетия. Их выполняли в основном западноевропейские проповедники, но они не были носителями казахского языка, казахского культурного кода, им неведомо было понятие духа Великой степи.

Поздравления в адрес Православной церкви Казахстана и ее Главы Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра направили министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали и министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Специалисты международного агентства переводов нес­колько месяцев работали над переводом текстов священных книг. Редактуру переведенных текстов поручили сделать православному священнику-казаху Елисею Кукееву.

Изданные параллельно на двух языках, казахском и русском, книги представляют интерес одновременно для казахскоязычных и русскоязычных читателей.

Каждый культурный и думающий человек должен иметь представление о священных текстах традиционных религий – будь то Библия, Коран или иные памятники мировой религиозной литературы. Перевод библейских книг на казахский язык продолжается. И наступит день, когда Библия будет переведена целиком.