Читающий человек снова должен стать модным

Культура
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Пропаганду чтения необходимо вести на всех уровнях последовательно, но ненавязчиво

фото из архива Светланы Подкладкиной

Библиотекарь Капитоновской модельной сельской библиотеки Буландынского района Светлана Подкладкина рассказывает, что большинство посетителей библиотек сегодня – это люди старше 50 лет. Немногочисленная молодежь в сельских библиотеках – это, как правило, школьники.

– Картина складывается, увы, грустная, поэтому я как сельский библиотекарь воспрянула духом, услышав сказанное Президентом на Национальном курултае в Атырау по поводу читающей нации. Как бы пафосно ни прозвучало, я согласна с каждым словом Главы государства, который сказал: «Мы прежде всего должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией. На заре Независимости, в тяжелые девяностые, библиотечное дело в нашей стране отошло далеко на задний план. Тогда были закрыты тысячи библиотек, мы лишились многомиллионного книжного фонда. В последние годы предпринимаются определенные шаги для исправления ситуации. Библиотека – это сокровищница памяти государства и нации. Библиотеки хранят ценные исторические источники и материалы. Поэтому библиотечное дело требует особого внимания».

Сельский библиотекарь уверена: библиотечное дело небезнадежно – оно, обделенное вниманием, просто требует его к себе. Не секрет, что вырастают целые поколения детей, не получивших положительного опыта чтения со всеми вытекающими последствиями. У многих школьников чтение прочно ассоциируется с чем-то непонятным, неинтересным, поэтому заведомо нудным, а то и ненужным. Большинство ребят, не наученных с детства обращаться к книгам, скептически относятся и к обязательному школьному чтению. То есть у них в силу возраста складывается стойкий стереотип: читать – это невероятно скучно.

Задача библиотек – сохранять все, пусть пока немногочисленные категории своих пользователей, привлекать новых. Светлана Андреевна считает, как бы в книжных храмах ни менялся интерьер, ни оснащались они современным оборудованием, повысить их посещаемость, а значит, и желание читать, поможет активная работа с аудиторией. Поэтому сегодня деятельность библиотек должна быть направлена на привлечение внимания читателей не только к своим услугам, но и на широкую пропаганду чтения в целом.

Но как быть, если библиотека не сильно привлекательна для сегодняшнего поколения, растущего с гаджетами в руках? По мнению собеседницы – стараться вызывать интерес читателя, предлагая что-то очень интересное с помощью различных инструментов и форм библиотечной работы.

Капитоновская сельская библиотека, стараясь держать руку на пульсе, открыла страничку в сетях Facebook и TikTok. Правда, пока работа поставлена слабо, признается Светлана. Но они стараются. По ее словам, интерес читателей вызывает краеведческая информация, ведь, как правило, это нигде не публиковавшиеся ранее ценные материалы. Например, воспоминания о былых временах старожилов, архивные документы, редкие фотографии уроженцев региона и многое другое. Сельская библиотека работает сегодня над проектом «Процветание через возрождение». Материалов собрано много.

В последние годы привлекательным форматом стали книжные трейлеры – короткие видеоролики, представляющие собой интересное введение в ту или иную книгу. Востребованными остаются библиотечные вечера, литературные встречи, квесты. На них читатели знакомятся с библиотечным фондом, планами, имеют возможность предложить свои идеи.

Клубы чтения и литературные кружки объединяют сельских жителей общей любовью к чтению и желанием обсуждать прочитанное. Кстати, из одной тысячи жителей сельского округа читателями Капитоновской сельской библиотеки на начало года являются 430 человек. Работает здесь и клуб по интересам «Почемучки», кружок «33 идеи», куда ходят 29 школьников.

Библиотекари очень ценят возможности традиционных видов работы. Одной из самых интересных остаются книжные выставки, которые помогают привлечь внимание читателей, служат рекламой и отдельных книг, и библиотеки в целом.

– Популяризация книги, исполнение поручения Главы государства сделать нашу нацию читающей, безусловно, вдохновляет на поиск новых форм работы с потенциальными читателями. При этом и сами библиотекари должны стремиться обучаться, адаптироваться к переменам независимо от возраста и стажа. Пользователь ждет от нас внимания, доброго совета. Если же сотрудник равнодушен к читателю, более того, испытывает раздражение и скуку, в ответ может получить такую же реакцию или, что еще хуже – потерять читателя совсем, – считает Светлана Андреевна.

В советское время наличие домашней библиотеки и начитанность человека приподнимали его в глазах окружающих. Сегодня статус высок у того, у кого огромное число подписчиков в социальных сетях. По мнению собеседницы, популяризовать чтение среди казахстанцев нужно всем миром. Если, к примеру, заговорят о пользе чтения те же популярные блогеры с миллионными просмотрами, известные медийные личности, другие влиятельные люди, то миссия кажется выполнимой.

В этом тонком деле очень важна ненавязчивая, но упорная пропаганда. На всех уровнях следует проводить больше литературных мероприятий с приглашением интересных экспертов, создавать увлекательные книжные проекты, которые бы конкурировали с развлекательными мероприятиями.

– Поскольку без телефонов и планшетов нашу молодежь и представить сложно, нужно, на мой взгляд, обратить внимание на всеобщую доступность хороших произведений в цифровом формате. Повторюсь, необходимо много, легко и интересно пропагандировать чтение книг в интернет-пространстве, – говорит сельский библиотекарь. – Читающий человек снова должен стать модным. Это поможет переломить сложившуюся ситуацию, как и отношение общества к чтению.

 

#дети #Атырау #библиотека #литература #чтение #Национальный курултай #поколения

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