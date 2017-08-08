​Чрезвычайный прием

Верительные грамоты Госсек­ретарю вручили Чрезвычайные и Полномочные Послы в РК по совместительству: Восточной Республики Уругвай – Энрике Хуан Дельгадо Хента, Республики Колумбия – Альфонсо Лопес Кабальеро, Государства Эритрея – Петроса Цеггай, Республики Фиджи – Иоане Найвалуруан, Лаосской Народно-Демократичес­кой Республики – Сивиенгфета Фетворасак, Республики Чили – Родриго Хосе Ньето Матурана, Республики Гватемала – Гиселу Аталида Годинес Сасо.

Поздравив зарубежных представителей с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Гульшара Абдыкаликова выразила надежду, что их деятельность будет способствовать наращиванию потенциала сотрудничества между странами.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Восточной Республики Уругвай Госсекретарь отметила, что эта страна является для Казахстана одним из наиболее перспективных партнеров в Латинской Америке. Она также выразила признательность за твердую поддержку кандидатуры Казахстана в ходе выборов непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

– Локомотивом двустороннего взаимодействия должно стать торгово-экономическое сотрудничество, – сказала Гульшара Абдыкаликова в ходе встречи с послом Республики Колумбия. – Поэтому нам необходимо активизировать деловые контакты с акцентом на увеличение товарооборота и взаимных инвестиций.

В ходе разговора с послом Государства Эритрея Госсекретарь отметила, что Казахстан, как непостоянный член Совбеза ООН, взяв на себя обязательства в качестве председателя Санк­ционного комитета по Сомали и Эритрее, стремится содействовать миру, стабильности и безопасности как в регионе Африканского Рога, так и на всем континенте в целом.

На развитие туризма, как перс­пективного направления сотрудничества, обратила внимание Гульшара Абдыкаликова в беседе с послом Республики Фиджи. По ее мнению, развитию взаимодействия в этой области могло бы способствовать установление прямых связей между туристическими ведомствами и компаниями двух стран.

В ходе встречи с послом Лаосской Народно-Демократичес­кой Республики Госсекретарь подчеркнула, что активизация экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии занимает важное место во внешней политике РК. Казахстан заинтересован в использовании опыта и механизмов работы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества с Чили, Гульшара Абдыкаликова выразила признательность Правительству этой страны за поддержку в вопросах вступления РК в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). А в ходе встречи с послом Гватемалы Госсекретарь отметила, что важным направлением сотрудничества может стать реализация совместных проектов в таких сферах, как инфраструктура, финансы, услуги и обслуживание, транспорт, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, а также туризм.

Кроме того, Гульшара Абдыкаликова пригласила все страны принять участие в проектах, которые будут реализованы на площадке ЭКСПО после завершения выставки: Международного финансового центра «Астана», Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН, Международного технопарка IТ-стартапов.