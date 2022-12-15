Что будет с нелегализованными иностранными авто, рассказали в МВД Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

И. о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев прокомментировал вопрос о том, что будет, если не легализовать иностранное авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Те, кто не пройдет легализацию, должны будут вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать, другого выхода я не вижу», - сказал Кайсар Султанбаев.

Начальник управления регистрационной работы и цифровизации МВД РК Алибек Кенесбаев напомнил, что согласно действующим нормам административного законодательства, не разрешается эксплуатация незарегистрированных в установленном порядке транспортных средств.

«За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении - 20 МРП или лишение права управления авто. На период легализации водителям как раз рекомендовано привести свои транспортные средства в соответствие с законодательством. Конечно, когда будет окончена легализация, будут применяться меры административного характера к нарушителям», - отметил он.