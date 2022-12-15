Что будет с нелегализованными иностранными авто, рассказали в МВД Казахстана

Транспорт
Диасов Ораз
корреспондент

Согласно действующим нормам административного законодательства, не разрешается эксплуатация незарегистрированных в установленном порядке транспортных средств.

Фото: Kazpravda.kz

И. о. председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Кайсар Султанбаев прокомментировал вопрос о том, что будет, если не легализовать иностранное авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Те, кто не пройдет легализацию, должны будут вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать, другого выхода я не вижу», - сказал Кайсар Султанбаев.

Начальник управления регистрационной работы и цифровизации МВД РК Алибек Кенесбаев напомнил, что согласно действующим нормам административного законодательства, не разрешается эксплуатация незарегистрированных в установленном порядке транспортных средств.

«За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении - 20 МРП или лишение права управления авто. На период легализации водителям как раз рекомендовано привести свои транспортные средства в соответствие с законодательством. Конечно, когда будет окончена легализация, будут применяться меры административного характера к нарушителям», - отметил он.

Популярное

Все
На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Киберспортивная сборная Казахстана стала первой в истории мировых первенств победительницей World Esports Championship 2022 в дисциплине PUBG Mobile
Рай для туристов на земле древних саков
Человек своего дела
Равенство возможностей и справедливость для всех
Дороги разрушили, воду не дали
Все звезды шахмат в Алматы
Соединивший поколения
В Астане подвели итоги конкурса среди средств массовой информации, проведенного Национальным центром качества дорожных активов
Рост бедности продолжается в Казахстане
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Казахстане
Житель Косшы украл почти 650 тысяч тенге из мечети и потратил их на проституток
Месси в финале!
На верном пути
Папа может все!
События в цифрах
CNPC: 25 лет вместе на пути в светлое будущее!
Более 1000 продуктовых корзин раздали астанчанам в канун Дня Независимости
Соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном при ЧС ратифицировал Сенат Парламента РК
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Токаев уволил ряд судей
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
У акимов станет больше заместителей
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Развитие пунктов пропуска на границе Казахстана и России обсудили в Сенате
Глава Мажилиса рассказал президенту о работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Транспорт
Суть легализации праворульных авто объяснили в МВД РК
Транспорт
Как легализовать иностранное авто в Казахстане
Транспорт
Трудности в продвижении поездов объяснила ҚТЖ
Поручения , Транспорт
Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]