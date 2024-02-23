Что даст маркировка лекарств пациентам

О преимуществах ведения маркировки лекарственных средств, вводимой в Казахстане с 1 июля 2024 года, рассказали в комитете медфармконтроля, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Там напомнили, что с сентября 2019 года до июля 2021 года было проведено пилотное внедрение цифровой маркировки и прослеживаемости лекарств, в котором приняли участие 23 представителя фармацевтической отрасли, где среди них были производители, дистрибьюторы, медицинские и аптечные организации. 18 торговых наименований были промаркированы соответствующим кодом.

– Маркировка лекарственных средств, в первую очередь, внедряется в целях повышения эффективности фармаконадзора и контроля качества лекарственных средств, позволит мониторить весь жизненный цикл лекарственного средства с этапа производства до конечного потребителя, а также будет действенным механизмом в борьбе с теневым рынком и окажет содействие в рациональном использовании и планировании закупа лекарственных средств, – рассказали в ведомстве.

В комитете перечислили, какие шаги аптечным организациям необходимо предпринять для маркировки и прослеживаемости лекарств.