Что даст столице проект «Туристский район Астаны»

Туризм
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В рамках проекта предполагается отель на 205 номеров, многозальный кинотеатр, торгово-развлекательный центр с аквапарком и аттракционами площадью 150 тыс кв м, бизнес-центр

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Об экономическом эффекте проекта корреспонденту Kazpravda.kz рассказали в Минтуризма и спорта

Инвестпроект «Туристский район Астаны» реализуется по инициативе инвестора.

Сообщается, что бюджет составит 194 млрд тенге. При этом, выделение денег из госбюджета не предусмотрено.

Также в Минтуризма пояснили, чем обусловлен выбор локации.   

«Астана, являясь столицей Казахстана, располагается в центре Евразии, что делает ее естественным логистическим и туристским хабом. Город привлекает внимание туристов благодаря своему современному архитектурному облику, символизирующему динамичное развитие страны. Вместе с тем, за последние годы наблюдается устойчивый рост внутреннего и международного туристского потока. Туристы заинтересованы как культурными достопримечательностями, такими как Байтерек, Хан Шатыр и Национальный музей, так и деловым туризмом, связанным с международными форумами, выставками и бизнес-событиями», – отметили в госоргане.

Там добавили, что «Туристский район Астаны» представляет собой центр общей площадью 382 тыс. кв. м., состоящий из объектов размещения и развлечения (отель на 205 номеров, многозальный кинотеатр, торгово-развлекательный центр с аквапарком и аттракционами площадью 150 тыс кв м, бизнес-центр и др.). Таким образом, после реализации программы, Астана пополнится новой точкой притяжения как для туристов, так и жителей города.

Проектом предусматривается обеспечить занятостью порядка 2 тысяч человек. Ожидается, что после завершения комплекса и выхода на проектную мощность «Туристский район Астаны» будет генерировать около 10 млрд тенге налоговых отчислений в год, в том числе от компаний, ведущих деятельность на его территории.

Напомним, ранее в правительстве отмечали, что данный являются ключевым проектом туристкой отрасли.

#Астана #туризм #ТРЦ #отель #аквапарк

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