Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей

Жил много лет и правил «во граде сем»

Ученые сетуют, что часть великих имен в истории Великой степи до сих пор несправедливо остается в забвении.

Речь идет, в частности, и о Тайбуге-би – князе, легендарном основателе местной тюркской династии сибирских правителей, который остался в исторической тени хана Кучума.

О народонаселении

На становление казахской государственности оказало прямое и косвенное влияние множество тюркских улусов, находившихся вокруг нашей страны. Одним из крупнейших был улус Тайбуги – основателя Сибирского ханства. Новые исторические факты о его династии, воздействии Тайбугидов на формирование казахской государственности привлекают сейчас особое внимание отечественных ученых-историков.

Так, по данным доктора исторических наук, профессора Каир­болата Нурбая, основным населением Сибирского ханства были этнически близкие казахам ногаи (род мангыт), казахские роды жалаир, керей, найман, кыпчак (каракыпчак), конырат и другие. Историк отмечает, что о близком родстве ногаев и казахов писал еще Чокан Валиханов. Великий ученый называл «золотым перио­дом Казахской истории» время, когда предки ногаев и казахов жили вместе. В свою очередь исследователь Мухамеджан Тынышбаев справедливо отмечал, что ногаями и казахами вообще называлось население Золотой Орды.

Многие исследователи называли казахов то ногаями (ногайлы), то татарами. Например, немецкий дипломат и исследователь XVI века Сигизмунд Герберштейн писал, что страна Сибирь населена шейбанскими и кайсацкими татарами, то есть казахами, а исследователь истории Сибири Герхард Миллер писал о ногайском хане Оне, которому были подчинены остяки и вогулы.

Каирболат Нурбаев рассказывает, что акын-жырау Асан Кайгы (Асан Сабитулы), живший при хане Жанибеке, был за тесный союз казахов и мангытов. В преданиях каракалпаков сохранились сведения о хане Жанибеке как общем хане казахов, ногаев и каракалпаков. Восточные кочевья мангытов находились на территории западного Казахстана (их западные земли были в междуречье рек Волга и Жаик-Урал), и они были в составе Казахского ханства при ханах Жанибеке, Касыме и Хакназаре, по сути, до конца XVI века. Именно в этот период произошло важное историческое событие – разделение ногаев на две части вследствие убийства мангытского (ногайского) Ормамбет бия, которое отложилось в памяти ногаев и казахов. Ногайская Орда во главе с правящим родом мангыт распалась, и одна часть ногаев откочевала на запад, за Волгу, на Кубань и северный Кавказ, а другая часть осталась на своих кочевьях и вошла в сос­тав Младшего казахского жуза.

Исследователь Вадим Трепавлов приводит интересный факт: один из самых могущественных казахских ханов Хакназар, как и будущий сибирский хан Кучум, до 12 лет воспитывались у ногайского (мангытского) бия Шейх-Мамая.

Образование улуса

– В первой четверти XIII века, поч­ти одновременно с образованием Улуса Джучи, в бассейне Среднего Иртыша, Тобола, Ишима и Туры образовалось объединение тюркоязычных племен, получившее в истории название Сибирского Улуса, основателем которого был Тайбуга-би, – говорит Каирболат Нурбаев. – Его династия в течение трех столетий (с перерывами) правила Сибирским Улусом (Сибирским ханством), который лишь номинально входил в состав Улуса Джучи.

Тайбуга-хан участвовал в великих походах Бату-хана, являлся современником Чингисхана, Джучи-хана. Получается, что история улуса Тайбуги неразрывно связана с историей нашей страны.

Сигизмунд Герберштейн понимал под Сибирью и бассейн реки Жаик (Яик). Сибирские летописи отмечают, что Тайбуга получил эти земли в качестве пожалования от Чингисхана и заложил здесь город Чинги-Тура, или Чимги-Тура (современная Тюмень). Исследователь Александр Нестеров указывает конкретную дату образования Сибирского, или, как он его называет, Искерского (от названия города Искер) княжест­ва – 1220 год.

– Сибирские летописи называют Тайбуга-би сыном царя Она, под которым подразумевается хан племени кереит (керей) Тугрул, покровитель Чингисхана и друг его отца, – говорит Каирболат Нурбаев. – Большая часть исследователей писала не настоящее имя кереитского хана, а его китайский титул «ван» – «царь», причем в разном написании, приписывая к нему тюркское «қан-хан»: «Ван хан», «Иоанн хан» (поп Иоанн, такое имя связано с тем, что племя кереитов в начале XI века приняло христианство несторианского толка), «Он хан», «Ун хан». Например, русский историк Андрей Лызлов писал о «великом обладателе скифских народов Ункаме, или Ун хане».

Забытый казахский правитель

Исследователи истории Сибири XVIII века Герхард Миллер и Иоганн Фишер писали о «князе казачьей орды» с именем Тайбуга и утверждали, что князья Тайбугина рода возводили свой род к не менее славному кераитскому хану (Тугрулу). Сибирские летописи также повествуют о том, что Тайбуга-би много лет жил и правил «во граде сем» (Чинги-Туре), и перечисляют его потомков, начиная от Ходжи до последнего сибирского князя Сейдяка Бекбулатова (Сейтахмета Бекболатулы). Так, центр владения Ходжи находился в Кызыл-Туре у слияния Ишима и Иртыша.

Герхард Миллер на основании Ремезовской летописи утверждал, что вначале на Ишиме правил Он-Сом хан, который в устье этой реки, при впадении ее в Иртыш, на крутом красном яру имел свою резиденцию Кызыл-Тура.

Исследователь Леонид Гольденберг также писал, что Ремезов начинает историю народов в Сибири от красноярских ханов, от Татар-хана до Онсона, от которого все сибирские летописи ведут ханские родословия. Он отмечал, что Семен Ремезов в верховьях Иртыша помещает царство Она-царя и у Ишима – кладбище Она-царя. Современные исследователи считают, что Тайбуга происходил из рода Буркут.

Сибирский Улус получил свое название от одноименного города, а именно – столицы этого государства Сибири (иначе Искер). Так, сибирские летописи отмечают, что Мамет-би, сын Адера «постави себе град на реке Иртыше и назва его град Сибирь».

Исследователь-этнограф Григорий Потанин писал, что воевода Чулков в 1587 году основал город Тобольск в нескольких верстах от Сибири. На пути к Искеру были города-крепости Бишик-Тура, Сузге-Тура, Яулу-Тура, Кызыл-Тура – древний центр приишимских татар.

В Сибирском Улусе, по сведениям немецкого путешественника Иоганнеса Шильтбергера, побывавшего здесь в 1405 году, местное население разводило лошадей и занималось земледелием, основной культурой которого было просо. Анализ пищевых отбросов, проведенный археологами, подтвердил преобладающее развитие коневодства у сибирских кочевников.

В руках местной династии

– Территория Сибирского Улуса была передана ханом Бату после возвращения из семилетнего похода в Европу в начале 1240-х годов младшему брату Шейбану и принадлежала потомкам последнего, хотя управление было оставлено в руках местной тюркской динас­тии Тайбугидов, – продолжает Каирболат Нурбаев. – Чтобы заручиться поддержкой влиятельной династии, Шейбаниды вступали с ними в родственные отношения. Так, Саид Ибрахим (дед хана Кучума), провозглашенный ханом Сибири после смерти Абулхаира в 1468 году, женился на дочери знатного Тайбугида Мара (Омара). Однако вскоре он отстранил Тайбугидов от власти и стал править единолично в Чинги-Туре. Приблизительно в 1495 году князь Мамет убил хана Ибрахима в отместку за убийство своего деда Мара, и с этого времени Тайбугиды единолично правили Сибирью вплоть до 1563 года, когда к власти пришел хан Кучум. Так как они не являлись потомками Чингисхана, то формально не могли именоваться ханами, хотя по своему усмотрению могли посадить на престол (или сместить) Шейбанидов. Исследователь Жаксылык Сабитов утверждает, что вышеназванный Омар-би был сыном Кебек ходжи, хакима (акима) города Чинги-Тура.

Сказочные богатства

В 1550-е годы Жадыгер-би (Едигер, Ядигер) пытался установить военный союз с московским царем против сибирских Шейбанидов вследствие усиления противостояния с ними, для этого он привлек на свою сторону ногайского бия, союзника Москвы Исмаила. В середине XVI века, как отмечал исследователь Сергей Бахрушин, возросший бум в мировой торговле пушниной и огромный ее спрос на мировых рынках обусловил зарождение интереса к «сказочно богатой Сибири», а затем и проникновение промышленников, купцов за Урал, в Сибирь (в ее северные районы, так как на юге им преграждало путь Сибирское ханство). Одними из первых в Сибирь проникли крупные промышленники Строгановы (по свидетельству путешественника Николааса Витсена, предком Строгановых был выходец из Золотой Орды, человек княжеского рода).

Что не получилось у Кучума

В 1563 году Кучум, убив сибирских Тайбугидов Жадыгера и Бекболата, при помощи ногайских войск захватил власть в Сибири, а супруга Бекболат бия, по некоторым источникам, бежала вместе с родственниками в Бухару, где у нее родился сын Сейтахмет, воспитывавшийся у одного сеида (священника). При хане Кучуме политический кризис еще более обострился.

По мнению исследователя Амантая Исина, в этот период ухудшились отношения между правителем Сибирского ханства Кучумом и правителем Казахского ханства Хакназаром, о чем может свидетельствовать письмо хана Кучума московскому царю Ивану IV от 1570 года, где он опасался, что «Казацкий царь сядет на Сибири».

Воины хана Кучума совершали набеги на русские поселения за Уралом, поэтому Москва искала союзника для борьбы с ним. Таким союзником для нее могло стать Казахское ханство. Так, в 1573 году при направлении к Хакназару русского посольства во главе с Третьяком Чебуковым царь Иван Грозный поставил перед послами цель заключить с ним военный союз против хана Кучума, однако по целому ряду причин военный союз с Москвой не состоялся.

При хане Кучуме, как писал Александр Нестеров, казахи-жалаиры были одним из сильнейших племен Сибирского ханства, их глава Кадыргали-би являлся карачи, или визирем-министром хана Кучума, и у них был свой улус в урочище Саускан (казахское: сорока) в семи верстах от Искера-Сибири.

В начале 1580-х годов купцы и промышленники Строгановы наняли казачий отряд под командованием атамана Ермака для разведки политической обстановки в Сибирском ханстве, которое переживало политический кризис. Благодаря огнестрельному оружию Ермаку удалось захватить столицу Сибирского ханства город Сибирь, и эта победа воодушевила Строгановых, которые обратились за помощью в Москву. Воспользовавшись этим и огромным спросом сибирской пушнины на европейском рынке, правительство решило оказать им военную поддержку в лице князя Семена Болховского и Ивана Глухова, которые были отправлены с отрядом в 500 человек в Сибирь в 1584 году. Но эта экспедиция не выполнила своей задачи и весной следующего года вернулась обратно в Москву.

Не добившись успеха экспе­диция­ми, Москва перешла к политике строительства укреплений-крепостей. Так, посланный на смену Семену Болховскому новый вое­вода Иван Мансуров основал в устье Иртыша Обский городок. В следующем, 1586 году на реке Туре, на месте города Чинги-Тура была построена крепость Тюмень, а еще через год воевода Даниил Чулков недалеко от города Сибири на реке Тобол воздвиг острог, получивший название Тобольска.

Спорили Шейбаниды и Тайбугиды

В 1584 году из Бухары в Сибирь, в свой улус вернулся Сейтахмет-би со своими воинами и вместе с казахским султаном Оразмухаметом Онданулы, вероятно, чтобы вернуться на сибирский трон как потомку Чингисхана. Как отмечает исследователь Аманжол Кузембайулы, город Сибирь был захвачен казахскими войсками во главе с Кадыргали бием и султаном Ораз-Мухаметом, и на сибирский престол посажен Сейтахмет Бекболатулы.

Сейтахмет Бекболатулы, последний правитель из династии Тайбугидов, недолго находился у власти. Летом 1588 года во время соколиной охоты тобольский вое­вода Даниил Чулков пригласил его, Кадыргали бия, и султана Оразмухамета в гости на ужин, во время которого их пленили, а 10 сентября этого же года пленников отправили в Москву, где «их государь крестити и указал им корм и вотчины на прожи­ванье». После 1718 года проживавшие в Москве и других городах сибирские царевичи окончательно становятся князьями и одним из знатных родов в Российской империи. По утверждению Александра Нестерова, «род князей сибирских прекратился в конце XIX века».

После ухода хана Кучума Сибирское ханство стало распадаться и к началу XVII века практически перестало существовать, после чего ногайские и казахские роды, жившие в Сибири, покинули ее и откочевали на юг, в подданство казахских ханов.

Кризис Сибирского ханства, а затем и его распад, вероятно, был вызван также разделением некогда могущественной Ногайской Орды вследствие гибели знаменитого Орманбет бия в самом конце XVI века, в результате чего часть ногаев оставила свои кочевья (в том числе в Сибири) и присоединилась к казахам (другая часть откочевала за Волгу).

Не последнюю роль в падении Сибирского ханства сыграл тот факт, что в противостоянии последнего с Московским государством казахские ханы встали на сторону Москвы. Другим фактором, обусловившим гибель Сибирского ханства, было такое значительное событие конца XVI века, как смена Шейбанидской династии в Средней Азии на Аштарханидскую.

В заключение отметим, что, по мнению современных зарубежных исследователей Дамира Исхакова, Вадима Трепавлова и других, Тайбугиды якобы придумали легенду о легитимности своей власти в Сибири и нелегитимности власти Шейбанидов. В действительности, по данным Каирболата Нурбаева, власть Тайбугидов была легитимной. Во-первых, Тайбугиды изначально, с начала 1220-х годов управляли пожалованным им Чингисханом улусом, когда Шейбаниды еще не владели Сибирью. Во-вторых, они, как потомки знатного кереитского хана Тугрула, в армии которого в свое время служил будущий Чингисхан, имели полное право на выделение им собственного улуса за заслуги их предка хана Тугрула перед Чингисханом. Поэтому они вполне справедливо считали Шейбанидов узурпаторами власти в их улусе.