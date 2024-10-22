Какие соглашения подписаны между Казахстаном и Узбекистаном в ходе форума в Самарканде

В рамках IV Форума межрегионального сотрудничества «Казахстан - Узбекистан» было подписано 76 документов на сумму более $352 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

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В ходу форума обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала. Через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота Узбекистана.

Налажено 18 маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта, что открывает новые возможности для дальнейшего углубления связей. В рамках бизнес-форума было подписано 76 документов на сумму более $352 млн. Среди них - план практических действий по ускорению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, геологии. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между регионами РК и РУ.

Отмечается, что форум стал платформой для активного обсуждения текущих вызовов и перспектив сотрудничества. На его полях руководители министерств, акиматов приграничных регионов и порядка 200 представителей бизнес-кругов двух стран обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, развития взаимной торговли и создания совместных предприятий.

В формате «B2B» рассмотрены механизмы углубления взаимодействия в таких перспективных направлениях экономики, как металлургия, строительная индустрия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, пищевая отрасль, IT и туризм.