Что степь без скакунов…

О положении, в котором сейчас пребывает конезавод, специализирующийся на разведении данной породы, а также о возможных путях решения проблем, рассказал на организованном для журналистов брифинге председатель правления НАНОЦ (Национального аграрного научно-образовательного центра) Бауыржан Касенов.

По его словам, вначале следует обратиться к истории конезавода, созданного еще в 1888 году царским указом. Перед подданными тогда была поставлена задача - вывести новую, востребованную породу лошадей верхово-упряжного типа.

Как известно, в ту пору лошади являлись практически основным средством передвижения. Они использовались для нужд кавалерии, служили тягловой силой как в армейских обозах, так и в гражданском хозяйстве.

Костанайский конный завод стал свидетелем смены нескольких исторических формаций, пережил ряд переломных моментов, включая Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну. Кстати, в военные годы, костанайские кони отправлялись на фронт для обеспечения нужд кавалерийских частей и обозов Красной армии.

Послевоенный период был отмечен подъемом конезавода. Планомерно и целенаправленно велись работы по селекции лошадей и выведению новой породы. Ее основой стала исконная казахская степная лошадь.

Селекционеры-коневоды работали на желаемый результат, постепенно смешивая аборигенов с лошадьми калмыцкой, донской, буденновской, английской пород. Наконец, в 1951 году была официально зарегистрирована отдельная, самостоятельная костанайская порода лошадей. К слову, соответствующее постановление Совета министров СССР было подписало непосредственно Иосифом Сталиным.

Отличительными качествами новой породы стали резвость и сила, приобретенные от чистокровных верховых и других неместных, завезенных пород. От казахской лошади «костанайцы» унаследовали выносливость и неприхотливость, способность тебеневаться в зимний период, то есть самостоятельно находить корм под снегом. Эти два основных качества можно считать преимуществом и основной характеристикой костанайской породы.

В советский период лучшие питомцы конезавода принесли в его копилку множество наград, завоеванных на различных всесоюзных соревнованиях. К примеру, жеребец Червонец в скачке на длинную дистанцию установил мировой рекорд – преодолел 100 километров за 4 часа 1 минуту и 5 секунд и в суточном пробеге прошел 286,1 км!

Жеребец Тучный дистанцию в 50 км преодолел за 1 час 35 минут. По массе груза в упряжи на различные дистанции мировым рекордсменом был Шторм. Выдающиеся результаты показала кобыла Беда.

Селекционно-племенная работа по выведению породы велась на протяжении нескольких десятилетий, в течение которых сменились поколения специалистов-коневодов, ученых, зоотехников, тренеров-наездников и ветеринаров.

Впрочем, история историей, а сегодня знаменитый конезавод, а сейчас – ТОО «Қазақ тұлпары», переживает тяжелые дни. В настоящее время он находится в селе Заречное Костанайской области. От его некогда многочисленного поголовья осталось всего 48 голов, из которых конематок – 28. Таким образом, удалось сохранить минимальное количество племенных животных, и это не избавляет от тревоги за судьбу костанайской породы в целом.

В перспективе для успешной селекции важно иметь два племенных ядра с содержанием в каждой по 50 лошадей.

Часть поголовья костанайской породы лошадей, соответствующая всем племенным стандартам, может содержаться в личных хозяйствах. Если верить записям племенного учета конезавода, то их должно насчитываться порядка 150 голов. Однако конезаводчикам предстоит обследовать состояние этих животных, прежде чем станет возможным их включение в племенное ядро.

Между тем в 2014 году на конезаводе насчитывалось 300 лошадей. Минувшие десять лет оказались для предприятия разрушительными. Сказались сложности экономического, финансового порядка.

По словам председателя правления НАНОЦ, нельзя сказать, что государство не помогает конезаводу: средства на его содержание выделяются, тем не менее, вряд ли стоит уповать исключительно на одно государство. Чтобы не потерять костанайскую породу лошадей, нужны совместные усилия государства и неравнодушных представителей бизнеса.

Как стало известно в ходе брифинга, на базе Костанайского конезавода создан консорциум, призванный аккумулировать общие силы и средства.

Одним из серьезных и неравнодушных инвесторов является ТОО «Байсерке-Агро». Энтузиасты сохранения и развития костанайской породы лошадей считают, что речь в данном случае идет об имидже страны.

– Мы позиционируем себя как потомков нации кочевников, чья история неразрывно связана с лошадью, – рассуждает Бауыржан Касенов. – Поэтому казахи просто обязаны иметь свою верховую породу лошадей, которая бы выступала, в том числе, на различных конных состязаниях, включая международные. Такая порода уже имеется, ее только нужно поддержать. Если же все начинать с нуля, на это уйдет не менее десяти лет. Так не разумней ли сохранить то, что уже имеется?

Трудно не согласиться с этими доводами. Правда, важно, чтобы параллельно с восстановлением породы шло еще и развитие в нашей стране конноспортивных видов спорта, строились ипподромы, другая инфраструктура.

Эти объекты должны активно функционировать благодаря регулярному проведению конноспортивных соревнований и национальных состязаний, что повысит прикладное значение верховой лошади, позволит ей стать более востребованной.

Для потомков степных номадов формирование и развитие культуры, в основе которой лежат история и национальные традиции, имеет особое значение. В особенности в преддверии Всемирных игр кочевников, которые в этом году примет Казахстан.