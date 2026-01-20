Чтобы город жил в тепле

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Котлы, турбины, системы подачи, запорная арматура… Работа теп­лостанции зависит от исправности каждого агрегата, а надежность последних – от знаний и опыта кадров, которые их обслуживают.

фото Усть-Каменогорской ТЭЦ

В декабре Премьер-министр Олжас Бектенов вручил слесарю по ремонту оборудования Усть-Каменогорской теп­лоэлектроцентрали Валерию Ереме орден «Еңбек даңқы» III степени – так государство отметило высокое мастерство рабочего и его верность профессии. С ТЭЦ у Валерия Петровича связана вся его трудовая биография – больше сорока лет!

– Звонит заместитель начальника цеха и говорит: «Завтра нужно быть в Астане, будут вручать награду», – с улыбкой рассказывает сотрудник теп­лостанции. – Я не поверил: как это быть в столице, какая награда? Но оказалось – все правда.

Трудовой путь Валерия Петровича можно брать за образец: познакомился с предприятием еще студентом энергетического техникума, прошел здесь практику, после армии устроился в котельный цех. И, как в известной песне, до сих пор ни на что не променял ту заводскую проходную. Опытный рабочий помнит, к примеру, английские паровые котлы среднего давления Babcock & Wilcox, установленные на станции еще в 1951 году. Сейчас у молодежи о них нет ни малейшего представления, они и названия такого не слышали, хотя в свое время импортные агрегаты слыли символом передовых технологий.

Многие годы слесарь нес ответственность за ремонт и обслуживание важнейших узлов – запорной арматуры. А после объединения котельного и турбинного цехов стал техником по эксплуатации и ремонту газотурбинного оборудования.

– В нашей бригаде десять слесарей и один сварщик, – поясняет Валерий Петрович. – Занимаемся аварийными и плановыми ремонтами арматуры котлов, задвижек, регулирующих клапанов. Меняем обогреватели, через которые проходит вода, поступающая в систему теплосетей. Работаем в зоне высоких температур, рядом с нагре­вающим оборудованием. Поэтому у нас идет «горячий» стаж.

По словам мастера, от квалифицированного слесаря требуются знания физики, конструкций, свойств материалов. Хорошим подспорьем служат современные электроинструменты, хотя на многих участках по-прежнему не обойтись без мужской физической силы. Например, на трубопроводах есть участки сложной конфигурации, к которым сложно подобраться. Приходится что-то убирать, передвигать. В целом свою работу Валерий Петрович оценивает так: от нее зависит стабильность отопительного сезона.

– Раньше были моменты, что мы могли работать сутками, – делится теп­лотехник. – Если из строя выходил агрегат, мы должны были его сделать, потому что речь шла об отоплении города. Никто не считался со временем. Сейчас такие ситуации – редкость, станция работает стабильно.

За четыре десятка лет под руководством Валерия Петровича на станции прошли производственную практику десятки, если не сотни студентов Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. Каждому мастер рассказывал, показывал, объяснял... Сегодня почти все бывшие практиканты – это состоявшиеся специалис­ты, костяк рабочего коллектива цеха котлов и турбин, многие доросли до квалификации старшего машиниста.

– Часто ребята заканчивают учебные заведения и устраиваются работать совсем в других отраслях, – рассуждает теплотехник. – Но энергетика – такая сфера, где требуются знания и ответственность. Здесь нужно трудиться на совесть. К счастью, я вижу, как сегодня повышается внимание к рабочим профессиям.

На сегодня на главной теплоэлектроцентрали областного центра Восточного Казахстана действуют девять котлов и восемь турбин. Ежегодно сложное оборудование проходит капитальный и текущий ремонты. На ближайшую перспективу на станции запланировано дополнительное расширение мощнос­ти за счет еще одного котла и нового турбоагрегата. Как подсчитали на ТЭЦ, предприятию потребуются сотни (!) квалифицированных рабочих с умелыми руками. Соответствующая заявка уже поступила и местному университету, и колледжам. Это значит, скучать Валерию Петровичу точно не придется: к нему придут новые практиканты, его знания и опыт будут перенимать будущие теплотехники.

Вне работы сотрудник теплостанции – заядлый болельщик усть-каменогорской хоккейной команды «Торпедо». Причем матчи во Дворце спорта он ходит смот­реть вместе с женой. Семью Валерий Петрович называет своим тылом. Сын, к слову, пошел по его стопам – выбрал рабочую специальность, управляет краном на металлургическом комбинате. Подрастают трое внуков. Как признался­ мастер, все родные очень гордятся им, узнав о вручении высокой награды в Астане.

