Чтобы повысить урожайность

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске наука взялась за разработку для аграриев по формуле «отходы – в доходы».

фото предоставлено ВКГУ

Как сообщили в Восточно-Казахстанском государственном университете им. С. Аманжолова, речь идет о современном экологичном способе повышения плодородия почвы с помощью биогеля.

Проблема истощения гумуса характерна для всей планеты. Причем его естественное восстановление – процесс невероятно длительный. В сельском хозяйстве давно от него отказались и перешли на новые эффективные технологии. В Казахстане с его резко континентальным климатом и частыми засухами еще одной актуальной темой является удержание влаги в земле.

Научный сотрудник университета Кыдырмолла Акатан про­анализировал различные способы быстрого повышения бонитета почвы и выделил такое средство, как биогель. В мире известно множество гидросмесей, например, на основе измельченного торфа или минеральных добавок. Исследователь из Восточно-Казахстанского университета нашел новое решение с использованием целлюлозы.

Для науки целлюлоза – супер­интересный материал. Она вост­ребована как в традиционных формах, так и в инновационных: в виде микро- и нановолокон, нанокрис­таллов, тканей, бумажных пленок, гелей и т. д. Например, при добавке частиц кремнезема целлюлоза становится водонепроницаемой, а обработка серебром придает ей антибактериальные свойства.

Но главное – материал относится к возобновляемому ресурсу, то есть является «зеленой химией». Более того, при его выработке можно утилизировать остатки лесозаготовок – щепки, ветки, опилки, сухие деревья, больные, перестойные. И еще его можно получать из камыша, соломы, любых, по сути, отходов злаков, подсолнечника и других сельхозкультур.

– Это наиболее доступный во­зобновляемый биополимер, – пояснил Кыдырмолла Акатан. – Его в стране в достатке. И он является альтернативой синтетическим полимерам, которые производят из нефти, газа и угля. Биогель на основе целлюлозы решает ряд задач: повышает плодородие почвы, удерживает влагу, снижает зависимость от экологически небезупречных удобрений.

Проект стал победителем в рес­публиканском конкурсе Комитета науки Министерства науки и высшего образования и получил грантовое финансирование. Пока он в начальной стадии. Команде исследователей предстоит вывес­ти оптимальную формулу мультикомпозитного биогидрогеля, а также разработать технологию производства. По словам научного сотрудника, смесь будет примерно в полтора раза дешевле импортных продуктов, а также универсальной – подходящей для возделывания любых культур. Ее можно вносить во время предпосевной обработки полей.

На сегодня «зеленая химия» считается наиболее перспективным направлением в аграрной отрасли. Во всем мире наука ищет эффективные, экологичные и при этом доступные по цене методы увеличения производства продукции. По предварительной оценке, биосмесь на основе целлюлозы, разрабатывае­мая восточноказахстанцем, сможет поднять урожайность минимум на 20–25%.

#проект #акимат #ВКО #университет #урожайность

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