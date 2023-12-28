Чтобы сделать семьи счастливыми

Казахстан провозгласил семью одной из высших ценностей человечества. Брак, семья, материнство и отцовство находятся под защитой государства, и это положение прописано в Конституции. В стране действует специальный Кодекс «О браке и семье», создана нормативно-правовая база для ее укрепления и развития. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в этом году проведена большая работа и внесены изменения в Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года, утвержден план по ее реализации, где предусмотрены меры, направленные на укрепление и поддержку института семьи, охрану репродуктивного здоровья, обеспечение равной занятости мужчин и женщин, продвижение гендерного просвещения.

Ранее в своем обращении к казахстанцам Президент объявлял 2022-й Годом детей. А пилотный проект Верховного суда Рес­публики Казахстан «Семейный суд» начал работать по всей стране еще в 2018-м. Начинания Верховного суда поддержало Министерство культуры и информации. Так, некоммерческим акционерным обществом «Центр поддержки гражданских инициатив» в 2022 году был предложен грант «Организация деятельности центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы».

В этой связи общественный фонд «Право» открыл центры ресурсной поддержки семьи при семейных судах – так теперь называют специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних. Такие центры расширили возможности решать споры и конфликты граждан путем примирительных процедур.

Поправками от 27 марта 2023 года уточнены отдельные положения законов Респуб­лики Казахстан, касающихся интересов детей. Так, частью 3 статьи 27 Гражданского процессуального кодекса РК на рассмотрение специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних (далее – ювенальный суд) переданы дополнительные категории гражданских дел по спорам о расторжении брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей; о разделе имущества (при наличии несовершеннолетних детей); об определении порядка общения близких родственников с ребенком, проживающим отдельно от них; об отобрании ребенка, находящегося у других лиц, не на основании закона; об отмене ограничений родительских прав; о признании усыновления (удочерения) недействительным; об изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, от уплаты задолженности по алиментам, взыскиваемым на содержание несовершеннолетних детей; о защите наследственных прав несовершеннолетних; о возвращении незаконно перемещенного в Республику Казахстан или удерживаемого в Республике Казахстан ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора, ратифицированного РК, и других дел, в которых одной из сторон является несовершеннолетний (глава 51 ГПК «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Респуб­лики Казахстан»). Указанные изменения вступили в силу с 1 сентября этого года.

– Между тем тенденция увеличения количества семейных споров показывает ежегодный рост, – говорит Ольга Рыль, руководитель общественного фонда «Право». – К примеру, в Карагандинской области такая категория дел составляет в среднем 35%. Эти вопросы стали предметом обсуждения и на «круглом столе», проведенном в ювенальном суде области. Анализируя проблему, участники встречи обсудили вопросы привлечения дополнительных специалистов в семейные кабинеты суда, расширения возможностей внесудебной (в том числе школьной) медиации по спорам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних. Работа в этом направлении предусматривает дополнительный подбор узких специалистов, более тесное взаимодействие с представителями системы ювенальной юстиции, медицины и образования, кризис­ными центрами, службами РАГС.

По словам Ольги Рыль, в рамках проекта проводится выяснение действительных причин прекращения брачных отношений. Это могут быть безработица, алкогольная и наркотическая зависимость, влияние третьих лиц, финансовое положение, бытовое насилие. В качестве одного из основных и наиболее частых поводов к разладу в семье, исходя из практики, выступают отсутствие взаимопонимания и несходство характеров супругов. В этой связи с целью сохранения семьи им рекомендуется пройти консультацию у семейного психолога.

Особое внимание в настоящее время уделяется бытовому насилию. С 1 июля этого года ужесточена ответственность за правонарушения, связанные с семейно-бытовым насилием. Поправки к статье 64 КоАП позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших (по факту совершения бытового насилия).

Более того, исключается возможность повторного примирения сторон. Примириться в суде теперь можно будет только один раз. Судом принятие мер реагирования производится путем обращения в кризисный центр.

В связи с расширением подсудности ювенальных судов должна повыситься и востребованность услуг специалистов по семейным вопросам. Поэтому в центрах ресурсной поддержки семьи при поддержке профессиональных медиаторов, психологов, юристов активно предлагают альтернативные способы разрешения всевозможных споров.

По алгоритму работы суда все стороны-участницы при поступлении иска в суд после предварительного изучения обстоятельств дела приглашаются на примирительную встречу. Во время беседы к работе с участниками бракоразводного процесса подключаются психологи, причем как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Медиаторы заключают соглашения о порядке осуществления родительских прав, включающем в себя общение ребенка с родителем, проживающим отдельно, а также позволяющем найти компромиссы между самими супругами, порой помогая им преодолеть разногласия, примириться. Суды же по своей специфике работают с парами, которые уже претерпели кризис и осознанно пришли расторгнуть брак.

– Рассматривая эту категорию споров, часто становишься свидетелем того, что супругов настигает разочарование, ожидания от совместной жизни не совпадают с реальностью, они разрушили гармонию взаим­ных отношений, – отмечает Ольга Рыль.

Зачастую семейные пары не выдерживают испытаний совместной жизни, расходятся, даже не понимая, что у них была возможность помириться и жить счастливо. Порой супруги не в состоянии заранее спланировать, как именно выстроить полноценные отношения. С одной стороны, удовлетворенность семейными отношения­ми прямо связана с поведением каждого супруга, и она возрастает, если поведение супруга (и) радует другого, что укрепляет и дает уверенность в прочности брака. Но, с другой стороны, это создает зависимость супругов друг от друга.

– Часто при беседе с кем-либо из супругов психологам центра говорят: «Это ему (ей) нужен психолог! У него (нее) не все в порядке с головой, пожалуйста, поработайте с ним (ней)», – рассказывает Ольга Рыль. – На самом деле человек, говорящий такие слова, занимает пассивную позицию, он привык перекладывать ответственность за отношения на партнера, не желает взрослеть, выбирая самый легкий способ ухода от ответственности – развод. Иллюзия собственного превосходства и уникальности зачастую тормозит личностное развитие и приводит к конфликтам в отношениях. А сохранить брак гораздо сложнее, здесь нужно потрудиться вдвоем. Эта работа длиною в жизнь…

Профессиональный подход

Чтобы сделать семью счастливой, нужны знания! Ведь каждая распавшаяся семья – это драма. Разные специалисты отвечают на вопрос о причинах нарастающего кризиса семьи по-разному. Очевидно одно – в сложных условиях нынешнего времени семье требуется систематическая квалифицированная помощь, профилактика семейных кризисов.

Например, необходимо на постоянной основе функционирование специальных служб профилактики семейного неблагополучия, таких как центры ресурсной поддерж­ки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы», инициирование которых взял на себя Центр поддержки гражданских инициатив, а реализацию – ОФ «Право».

– В таких центрах специалистам под силу провести диагностику проблем каждой семьи, представить квалифицированное заключение. Сотрудники Центра ресурсной поддержки семьи взаимодействуют со всеми заинтересованными государственными органами и учреждениями: опеки, образования, здравоохранения, внутренних дел, центрами занятости населения и другими структурами. Объединяя опыт, необходимо пересмотреть масштабы работы, привлечь местные исполнительные органы, существенно расширить штат, отработать и внедрить действенный механизм по аналогии с соседними странами, распространив подобную практику по всей республике. Это есть в планах 2024 года. Возможно, подобные центры со всем спектром профилактических услуг помогут многим семьям преодолеть кризис без обращения в суд, а в идеале – станут панацеей от несчастливого брака, – отмечает руководитель единого оператора грантов для НПО Лима Диас.

По убеждению экспертов-психологов, нужно активнее менять мировоззрение людей. Уже в раннем детстве каждый мальчик или девочка должны усвоить непреложную истину: «папа, мама и я – счастливая семья». Познавая обряды и традиции предков, надо понимать, что главные ценности там – семейные. В школьном возрасте уже пора учить тому, как находить компромисс, справляться с конфликтами. Не получается самостоятельно – обязательно обращаться за помощью к специалисту, в данном случае – к психологу. Сейчас нужно активизировать работу психологических служб, обеспечить доступность консультаций повсеместно, установив минимальную фиксированную оплату для обратившихся, либо отдельной статьей расходов предус­мотреть возможность предоставления такой государственной услуги.

– Работа психологов, помогающих семьям, эффективна, это мы видим на практике! Благодаря их усилиям, усилиям медиаторов, судей-примирителей количество примирившихся пар с каждым днем возрастает. А если бы стороны изначально обратились за консультацией, а не в судебные инстанции, количественный показатель исков, поступающих в суд, уменьшился бы в разы, и это очевидно, – считает Ольга Рыль.

Сейчас судьи, специализирующиеся на данной категории дел, несут огромную психологическую нагрузку. Приходится выслушивать каждого, давать возможность всем сторонам конфликта быть услышанными, оценивать перспективы примирения, учитывать интересы, принимать нелегкие, порой судьбоносные, решения… В совокупности с очень большим количест­вом таких дел в производстве назревает необходимость в специальной профессиональной подготовке судей, повышении их психологической грамотности.

– Работая с разводящимися семейными парами, мы часто добиваемся их примирения. Это большая победа психолога, медиатора и суда, – делится Ольга Рыль. – Выясняется, что решение о разводе принималось поспешно. Просто молодым людям негде было выговориться, не с кем посоветоваться, обсудить свои проблемы. Впрочем, часто бывает так, что и родственники ничем не могут им помочь, нужны профессионалы. Когда супруги перестают понимать друг друга, больше всего страдают их дети. Для ребенка развод родителей – большой стресс, но он становится еще большим, когда разведенные родители не могут договориться, как они дальше будут общаться с детьми.

Истинными причинами разводов психологи сейчас называют, во-первых, бытовое насилие (физическое и экономическое), во-вторых, алкоголизацию, наркотизацию и лудоманию. И на третьем месте – супружескую неверность. Вступающие в брак молодые люди не всегда понимают, что налагают на себя обязательство не вступать в отношения с другими людьми.

Однако при тщательном анализе причин семейных раздоров выясняется, что все они – родом из детства каждого супруга. Именно тогда будущим молодоженам, возможно, были нанесены душевные раны, которые теперь, во взрослом возрасте, мешают нормальной семейной жизни. Поэтому родителям нужно помнить: все, что заложено в их семьях, будет перенесено и в семьи их детей.

Непроработанные отношения между бывшими супругами приводят к тому, что их дети становятся объектом манипулирования между родителями. Исправить ситуацию очень сложно…

Сейчас в семейные суды пришли новые специалисты, которые не имели опыта работы с детьми, с ювенальными особенностями, рассматривали только гражданские дела. Поэтому опыт зарубежных судей очень важен.

– Мы перенимаем опыт Германии и Франции, для этого проводим семинары, – говорит Ольга Рыль. – Формирование семейного суда на базе специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних у нас только начинается. В странах Европы он существует давно. Мы проводим очень много выездных мероприятий, называем их социальное бюро «Семья и право». В них принимают участие представители департамента юстиции, управления занятости, образования и здравоохранения, адвокаты, юристы, психологи.

Такие выездные бюро, которые проводятся в общественных местах, позволяют людям узнать, что в нашей стране существуют центры ресурсной поддержки семьи, в которых супруги могут получить помощь квалифицированных специалистов. Создание цент­ров ресурсной поддержки при семейных судах ориентировано на сохранение семей, оздоровление отношений между супругами.

Большой процент разводов связан и с финансовыми проблемами, когда молодые пары «тонут» в кредитах. Неумение планировать семейный бюджет, необдуманные траты при нестабильных доходах негативно отражаются на моральном клима­те семьи. Работа в проекте показала, что можно добиться улучшения отношений между супругами.

Примирение супругов ведется в том числе и по зарегистрированным искам, и здесь достаточно велика вероятность примирения супругов. Если же согласия достичь не удалось, медиаторы принимают меры по обеспечению прав детей, установлению места их проживания и графика встреч с родителем, живущим отдельно.

Зачастую на таких встречах выясняется, что часть исков подается супругами под воздействием эмоций, то есть сгоряча. Иногда это происходит из-за элементарного незнания, каким способом можно разрешить конфликт­ную ситуацию в доме. В этот момент квалифицированные специалисты могут помочь супругам избавиться от гнева и безрассудных решений, показать дорогу к примирению.

Роль центров ресурсной поддержки семьи заключается и в работе с родителями молодых супругов. При этом негативный опыт родителей ни в коем случае нельзя переносить на молодые пары. К примеру, когда мама говорит дочери: «Меня муж бил, и ты терпи, не разводись».

Как считает Ольга Рыль, при дальнейшем развитии центров ресурсной поддержки семьи необходимо усовершенствовать работу медиаторов. К примеру, предстоит разработать стандарт оказания услуг специалистов в судебных процессах семейным парам, находящимся в процессе развода.

В первую очередь это должны быть бесплатные услуги. Если все-таки развод состоялся, то бывшие супруги тоже должны иметь возможность получить психологичес­кую и иную квалифицированную поддерж­ку. Теперь они не являются супругами, но остаются родителями, воспитывающими общих детей. В этом случае нужно активизировать работу по созданию телепрограмм, роликов, показывающих различные жизненные истории, с выступлениями авторитетных специалистов, психологов. Может быть, в такие передачи нужно привлекать детей с их доводами о семейных ценностях.

Привлечение СМИ позволит положительно решать семейные проблемы, которые есть у каждого человека. А если под рукой будут и контактные данные центров поддержки семьи, то человек сможет прийти и проконсультироваться, получить помощь. И, конечно же, нам нужно возрождать наши традиции, привлекать старшее поколение к укреплению института семьи.

На сегодняшний день востребованность создания центров ресурсной поддержки семьи очень велика. Такие центры должны быть не только при судах, но и действовать самостоятельно. Поскольку не каждый человек захочет идти консультироваться в суд. Это могут быть и государственные, и частные организации, которые окажут человеку необходимую психологическую и юридическую поддержку.