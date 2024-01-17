Чтобы стать увереннее Статьи 17 января 2024 г. 3:30 2 Раушан Утеулина Второй поток социального проекта «Табысты отбасы» воплощается в Акмолинской области. фото от менторов проекта Проект, хорошо воспринятый акмолинцами, стартовал в регионе 20 октября прошлого года. Напомним, что первыми его слушателями стали степногорцы. Автор «Табысты отбасы» – инициативы, направленной на повышение благосостояния казахстанцев с низкими доходами – известная бизнесвумен Айжани Нурланова. Финансовую поддержку оказывает известный отечественный инвестиционный холдинг. Среди участников благотворительной программы – представители многодетных и малообеспеченных, неполных семей, люди с особенными потребностями, молодежь. В рамках подготовки для них запланированы практические тренинги, мастер-классы, профильное обучение по четырем направлениям: «Цифровые навыки», «Производство продуктов питания», «Бьюти-индустрия» и «Мужские профессии». Главная цель начинания – обучение навыкам востребованных сегодня профессий, финансовой и правовой грамотности. Кроме того, обязательное условие и менторское сопровождение наставников по вопросам ведения бизнеса и производства. – У пришедших на проект присутствует огромное желание получить новые знания, монетизировать свои навыки для увеличения дохода. Среди них есть и многодетные отцы, и те, кто в одиночку воспитывает детей, молодежь категории NEET. Приезжают на обучение из районов и сел области. Есть участники, имеющие инвалидность, поэтому бизнес-тренинги проводим с сурдопереводчиком, – рассказала ментор проекта по Акмолинской области Айнагуль Абдрахманова. Тем, кто успешно завершит обучение, будут выделены гранты в виде оборудования на сумму в 150 МРП. Всего, по словам Айнагуль Абдрахмановой, планируется обучить таким образом 50 жителей Акмолинской области. Список участников сформирован областным акиматом. В настоящее время 25 акмолинцев, став участниками второго потока благотворительного проекта «Табысты отбасы», осваивают навыки рабочих специальностей – сварщика, автоэлектрика, шиномонтажника, кто-то захотел стать SММ-менеджером. Они изучают не только азы будущей профессии у лучших специалистов, но и основы финансовой и правовой грамотности, необходимые будущим бизнесменам. Один из учеников-сварщиков – многодетный отец из села Зеренда Евгений Моисеенко. Мужчина, в одиночку воспитывающий четверых детей, называет проект хорошим подспорьем. – Я – сельский житель. Так случилось, что сейчас один воспитываю детей, поэтому, как бы ни хотелось, не смогу самостоятельно приобрести нужную мне сварочную аппаратуру. По окончании благотворительного курса, как мне объяснили, есть возможность получить необходимый инструментарий в качестве гранта, – говорит Евгений Моисеенко. Между тем выпускники первого потока «Табысты отбасы», а это 15 жителей Степногорска, получившие гранты в виде нужного оборудования, начинают собственное дело. К примеру, Фариза Куттыбаева открыла кабинет красоты. Она уверена – это только начало ее предпринимательской деятельности, ведь неуверенность в собственных силах, сомнения остались позади. Прекрасным бонусом стали и основы финансовой грамотности, усвоенные ею на проекте. Преодолев все внутренние страхи, Фариза советует землякам не бояться двигаться вперед, тем более когда предлагаются такие классные механизмы для роста и развития. Добавим, пилот проекта запущен в стране 1 декабря 2022 года и успешно реализован в пяти регионах республики: Улытау, Абай, Жетысу, а также в Туркестанской и Актюбинской областях. Всего прошли обучение и получили оборудование для развития своего микробизнеса 300 выпускников благотворительной учебной программы. #проект #обучение #благотворительность #Табысты отбасы