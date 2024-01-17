Чтобы стать увереннее

Проект, хорошо воспринятый акмолинцами, стартовал в регио­не 20 октября прошлого года. Напомним, что первыми его слушателями стали степногорцы.

Автор «Табысты отбасы» – инициативы, направленной на повышение благосостояния казахстанцев с низкими доходами – известная бизнесвумен Айжани Нурланова. Финансовую поддерж­ку оказывает известный отечественный инвестиционный холдинг.

Среди участников благотворительной программы – представители многодетных и малообеспеченных, неполных семей, люди с особенными потребностями, молодежь. В рамках подготовки для них запланированы практические тренинги, мастер-классы, профильное обучение по четырем направлениям: «Цифровые навыки», «Производство продуктов питания», «Бьюти-индустрия» и «Мужские профессии». Главная цель начинания – обучение навыкам востребованных сегодня профессий, финансовой и правовой грамотности. Кроме того, обязательное условие и менторское сопровождение наставников по вопросам ведения бизнеса и производства.

– У пришедших на проект присутствует огромное желание получить новые знания, монетизировать свои навыки для увеличения дохода. Среди них есть и многодетные отцы, и те, кто в одиночку воспитывает детей, молодежь категории NEET. Приезжают на обучение из районов и сел области. Есть участники, имеющие инвалидность, поэ­тому бизнес-тренинги проводим с сурдопереводчиком, – рассказала ментор проекта по Акмолинской области Айнагуль Абдрахманова.

Тем, кто успешно завершит обу­чение, будут выделены гранты в виде оборудования на сумму в 150 МРП. Всего, по словам Айнагуль Абдрахмановой, планируется обучить таким образом 50 жителей Акмолинской облас­ти. Список участников сформирован областным акиматом.

В настоящее время 25 акмолинцев, став участниками второго потока благотворительного проекта «Табысты отбасы», осваивают навыки рабочих специальнос­тей – сварщика, автоэлектрика, шиномонтажника, кто-то захотел стать SММ-менеджером. Они изучают не только азы будущей профессии у лучших специалис­тов, но и основы финансовой и правовой грамотности, необходимые будущим бизнесменам.

Один из учеников-сварщиков – многодетный отец из села Зеренда Евгений Моисеенко. Мужчина, в одиночку воспитывающий четверых детей, называет проект хорошим подспорьем.

– Я – сельский житель. Так случилось, что сейчас один воспитываю детей, поэтому, как бы ни хотелось, не смогу самостоя­тельно приобрести нужную мне сварочную аппаратуру. По окончании благотворительного курса, как мне объяснили, есть возможность получить необходимый инструментарий в качестве гранта, – говорит Евгений Моисеенко.

Между тем выпускники первого потока «Табысты отбасы», а это 15 жителей Степногорска, получившие гранты в виде нужного оборудования, начинают собственное дело. К примеру, Фариза Куттыбаева открыла кабинет красоты. Она уверена – это только начало ее предпринимательской деятельности, ведь неуверенность в собственных силах, сомнения остались позади. Прекрасным бонусом стали и основы финансовой грамотнос­ти, усвоенные ею на проекте. Преодо­лев все внутренние страхи, Фариза советует землякам не бояться двигаться вперед, тем более когда предлагаются такие классные механизмы для роста и развития.

Добавим, пилот проекта запущен в стране 1 декабря 2022 года и успешно реализован в пяти регионах республики: Улытау, Абай, Жетысу, а также в Туркестанской и Актюбинской областях. Всего прошли обучение и получили оборудование для развития свое­го микробизнеса 300 выпускников благотворительной учебной программы.