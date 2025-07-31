64-летний житель Великобритании Стив Далтон почувствовал себя плохо, когда помогал дочери Кейт обустраивать детскую площадку во дворе дома. Мужчина работал с утра, и днем у него случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи шесть раз применяли дефибриллятор. Сердце пожилого британца не удавалось запустить 45 минут. «Мне пришлось позвонить сестре и сказать, что папы больше нет. Мы были в этом уверены. Не могу описать это чувство», – рассказала Кейт, которая вместе с матерью и братом наблюдала за усилиями медиков.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Далее Далтона в состоянии комы дос­тавили в больницу. Врачи сообщили близким, что сердце мужчины сильно увеличено и шанс на выживание составляет не более двух процентов. Также медики заявили, что мозг, скорее всего, необратимо поврежден. Однако утром состояние больного стало заметно улучшаться. «Ему уменьшили дозу седативных – и он резко открыл глаза. Это было что-то нереальное», – вспоминает дочь Далтона.

На следующий день мужчина уже сам позвонил родным. Когда они примчались в больницу, он сидел на кровати и мог самостоятельно дышать. К большому удивлению врачей, его мозг не пострадал. В итоге Стив Далтон полностью поправился. Он признается, что испытывает чувство вины перед родными за то, что заставил их пройти через огромные волнения. Теперь британец с семьей собирает деньги для организации, которая занимается помощью людям, пережившим остановку сердца.