Чудом не погибший под Москвой

На одном из мероприятий, посвященных Великой Победе, я познакомилась с ветераном Халиаскаром Искаковым. Во время интервью он вдруг спросил: «Дочка, а в какой школе ты училась?» Я ответила: «В 20-й». – «Так и я в 20-й!» И ничего, что школа, которую он окончил в 1941-м, находилась в другом районе Семипалатинска, и учились мы в ней с разницей больше полувека...

22 июня 1941 года одноклассники Халиаскара Искакова, пришедшие на выпускной вечер, обсуждали новость от Совинформбюро о начале войны. Ребята не поздравляли друг друга с окончанием школы, а принимали решение идти добровольцами на фронт.

Сначала юноше казалось, что война сразу обесценила все годы упорной учебы и занятий спортом, а потом он понял, что именно таким – морально и физическим подготовленным бойцам вести страну к Победе. 4 июля 1941 года Халиаскар Искаков был зачислен курсантом в Алма-Атинское пехотное училище.

Окончить учебу курсантам не пришлось. Враг уже вплотную приблизился к Москве, шли ожесточенные бои. Тогда и получил Халиаскар Искаков свое боевое крещение в составе 35-й отдельной курсантской бригады. В конце ноября здесь стояли тридцатиградусные морозы, но, как вспоминал ветеран, снег таял от тепла человеческой крови.

Строчки известной песни «У деревни Крюково» и про Халиаскара Искакова тоже:

Шел в атаку яростный сорок первый год.

У деревни Крюково погибает взвод.

Все патроны кончились, больше нет гранат.

Их в живых осталось только семеро

молодых солдат...

Сжимая последнюю гранату, он, как и другие участники яростной битвы у сел Красное и Крюково, шепотом сам себе повторял приказ командования: «Отступать некуда, позади – Москва». В одном из кровопролитных боев Халиаскар был тяжело ранен в ногу и попал в госпиталь.

Тогда для него лично война могла бы закончиться. Была возможность вернуться домой, в тылу осуществить мечту о высшем образовании, ведь после выписки Халиаскар Искаков был демобилизован. Но, немного подлечившись, он снова добровольно пошел на фронт. И попал в 313-ю отдельную разведроту 291-й Гатчинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

За успешно выполненное задание по захвату «языка» из офицерского состава фашистских войск Халиаскар Искаков в 1944 году был награжден знаком «Отличный разведчик». Но подробности о своей службе Халиаскар-аға не рассказывал. Да и о войне не любил вспоминать. Только отшучивался, что у разведки служба простая: привел «языка» – благодарность, нет – позор или даже гауптвахта.

Но об одном случае, который чуть не стал для него смертельным, фронтовик все-таки поведал. В Гатчине четверым разведчикам приказали прикрывать переправу через реку, и они до последнего бойца стояли на берегу. А потом в полной амуниции бросились в воду – догонять своих. Халиаскар Искаков не ожидал, что тяжелое оружие потянет его на дно. Мелькнула мысль: лучше бы погиб в бою, чем так, в воде. Спас разведчика молодой командир, плывший мимо на лошади. Он одним взмахом перекинул тонущего через седло и доставил на берег...

Воевал Халиаскар Искаков на Ленинградском, 1-м Украинском и 3-м Прибалтийском фронтах. Был участником боев за снятие блокады Ленинграда, освобождал Украину, Эстонию, Чехословакию. Приказом Верховного Главнокомандующего старшему сержанту Халиаскару Искакову была объявлена благодарность за овладение городами Красное Село, Гатчина, Псков, Тарту, Гинденбург, Беутен и форсирование реки Одер.

День Победы Халиаскар Искаков встретил в Праге. Это был один из самых радостных дней в его жизни! Вокруг воцарилась пьянящая атмосфера счастья, незнакомые люди обнимались, пели, плясали, плакали. За смелость и образцовое выполнение боевых заданий на фронте Халиаскар Искаков был награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги» и другими – всего более 20 наград. И сейчас они напоминают внукам и правнукам о его подвиге.

После окончания войны Халиаскар Искаков работал в партийных и профсоюзных органах Семипалатинска. Выйдя на заслуженный отдых, вел активную общественную работу: был членом президиума и председателем организационной комиссии Совета ветеранов. За особые заслуги удостоен звания «Почетный гражданин города Семипалатинска». В 2006 году по приглашению губернатора Московской области генерала Бориса Громова принимал участие в торжествах в честь 65-летия разгрома фашистов под Москвой.

Среди моих коллег он всегда выделял меня и относился с каким-то особым теп­лом. «Все-таки в одной школе с тобой учились», – говорил ветеран. Его не стало в 2017 году.

Халиаскар Искаков никогда не унывал, всегда был бодр и полон оптимизма. И для него не было лучшего подарка, чем то, что потомки в родной стране достойно распорядились главным завоеванием поколения победителей – мирной созидательной жизнью. Низкий Вам поклон, Халиаскар-аға!