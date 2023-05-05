Чутье не подведет

Не делает деточка уроки – виноваты предки, потому что не понимают свою кровиночку, не видят, что своим давлением на тонкую душевную организацию ребенка делают только хуже.

Даже за примером далеко не пойду: мой старший сын к школе не то чтобы равнодушен – периодически он считает ее пережитком прошлого, оковами его вольного настоящего и высоким забором, не дающим смот­реть в светлое будущее. Каждый день одна и та же история: уроки надоели, в школе неинтересно, учебники непонятные (с последним могу согласиться, я сама порой в них пугающе теряюсь).

У подруг та же история: дома чуть ли не живут репетиторы, с уроками помогают, книжки вслух читают, только чтобы отпрыски хоть как-нибудь заинтересовались знаниями. Кто построже, прибегает к угрозам, шантажу и демонстрации ремня с далеко идущими намерениями (в ход еще ни разу никто не пускал, насколько знаю, но всем очень хочется).

И тут раздаются голоса сначала бабушек-дедушек: зачем же дите неволить? Что же вы за родители такие, что готовы скандалить ради оценок? Попытки объяснить, что оценки – это не столько бальзам на душу родителей и учителей, сколько показатель (хорошо – не всегда) стараний и характера ученика, отметаются. Как и воспоминания, что тебя же саму за эти оценки и драконили в твои школьные годы (некоторых моих знакомых «курировали» вплоть до институтского выпускного). У старшего поколения возникает либо амнезия, либо «ой, да ну и зря это все было». Нетушки, не зря, точно скажу – знания, пусть и под «прицелом», еще никому хуже не сделали.

Но и родственные упреки бледнеют под напором советов психологов.

– Заставлять вредно! Не нравится учиться – находите мягкий подход! Хотите пятерки – чем-то приманивайте, договаривайтесь. Что ж вы за мать такая, которая не умеет найти подход? – карающим перстом тычут тебе в нос знатоки детской психологии.

– Простите, но ведь тогда дите на шею сядет! И что, зарплату с меня начнет требовать за свои школьные успехи?

– А почему нет? В таком уж обществе живем!

Если психолог начинает копать глубже, то виной двоек и троек становятся неурядицы в семье. Если у вас их нет, то вы просто еще не поняли, что в семье бедлам, а страдает ребенок, оттого и нет у него желания учиться.

– А как же банальная лень? – вскрикивают родители. – Ну ведь и сами мы были детьми, и невыученный стих не обязательно был итогом семейной ссоры. Иногда просто хотелось бегать сломя голову во дворе, а не учиться.

Хорошо, давайте попробуем не давить и прислушиваться. Тоже за примером далеко не пойду: близкая подруга после посещения психолога напоминала об уроках мягко, про оценки вопросов не задавала, а сын должен был сам прийти к выводу, что учеба – это важно, он уже взрослый человек. Наполучает двоек, поймет, что это стыдно, и возьмется за ум.

С первой частью недоросль справился на ура – скатился с четверок именно на двойки. А вот вторые пункты не осилил. А зачем? Никто не ругал, не заставлял и не настаивал. В итоге под конец года родители были рады уже и тройкам в четверти. Правда, лафа на этом у мальчишки кончилась: спуску ему больше никто не дает, а при его воспоминаниях о советах психолога мама превращается в злого полицейского.

Так что не поймешь, кого же слушать: психологов или свое родительское чутье, которое, как ни крути, все же редко когда подводит?