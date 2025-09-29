Президенты Казахстана и Италии провели переговоры в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

После содержательных дискуссий в формате тет-а-тет президенты Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла продолжили переговоры с участием делегаций двух стран.

Президент РК подчеркнул, что многоплановое сотрудничество между Казахстаном и Италией опирается на прочный политический диалог, динамичное экономическое партнерство и насыщенные культурно-гуманитарные связи. Особо был отмечен значительный вклад Президента Серджо Маттареллы в укрепление партнерства между Астаной и Римом.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что в ходе его официального визита в Италию в прошлом году были достигнуты важные договоренности, которые придали новый импульс казахско-итальянскому сотрудничеству.

– Италия остается одним из трех крупнейших торговых партнеров Казахстана. Наше экономическое сотрудничество развивается очень динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста. Мы приветствуем планы Вашей страны по дальнейшему увеличению экспорта. За последние 20 лет Италия инвестировала в нашу экономику до 7,6 млрд долларов. В Казахстане успешно работают 250 итальянских компаний, – сказал Президент.

Глава государства обозначил перспективные направления углубления сотрудничества, среди которых критически важные сырьевые материалы, нефтехимия, машиностроение, транспорт и логистика, легкая промышленность, переработка продуктов питания, искусственный интеллект, финансы, туризм и образование.

Стороны отметили активное взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций. В качестве успешного примера было выделено создание диалоговой платформы «Центральная Азия плюс», а также проведение в Астане в мае текущего года первого саммита «ЦА – Италия». Казахстанская сторона высоко оценила поддержку Римом данной инициативы.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил и о состоявшейся дружественной встрече с Премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выступила ключевым спикером на Международном форуме Астана.

Отдельный блок переговоров был посвящен культурно-гуманитарному взаимодействию. В этом контексте Глава нашего государства проинформировал о решении назвать одну из улиц в центре Астаны именем Марко Поло, что станет символом прочной дружбы между Казахстаном и Италией.

В свою очередь Серджо Маттарелла отметил важность дальнейшего углубления партнерства, выразив признательность Касым-Жомарту Токаеву за личный вклад в укрепление доверительного диалога и взаимопонимания между двумя странами.

– Для нас большая честь совершить этот визит. Ваш приезд в Рим в прошлом году стал важнейшим этапом в развитии наших отношений и заложил прочную основу для их дальнейшего укрепления. Эти шаги делают наше партнерство по-настоящему исключительным во всех аспектах. В культурной сфере сотрудничество между нашими странами активно развивается. Италия открывает в Астане первый в Центральной Азии Культурный центр. Инициатива назвать одну из улиц столицы в честь Марко Поло отражает Вашу приверженность дальнейшему укреплению наших связей. Искренне благодарю Вас за эту поддержку, – подчеркнул Президент Италии.

По итогам переговоров стороны выразили уверенность, что официальный визит Серджо Маттареллы станет новой главой в истории казахско-итальянских отношений.