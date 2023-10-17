Дамам все по плечу

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Айгуль Турысбекова

Женщины могут сыграть важнейшую роль в урегулировании конфликтов, в том числе международного уровня, считают участницы форума-диалога женщин стран Центральной Азии.

фото пресс-службы Мажилиса РК

Международная конференция «Женщины, мир и безопасность», организованная при поддержке ООН и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, объединила депутатов Парламента Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, руководителей госорганов стран-участниц, представителей международных организаций, дипломатического корпуса, неправительственного сектора и общественных деятелей. Форум в очередной раз показал, что встречи женщин – лидеров стран Центральной Азии стали востребованной платформой для широкого и открытого обсуждения вопросов обеспечения гендерного равенства в регионе.

В своем приветственном слове заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева отметила, что сегодня эскалация конфликтов в разных точках мира и растущая нестабильность усугубляют роль и положение женщин.

– Особую значимость это приобретает в условиях обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой жертвами становятся женщины и дети как наиболее уязвимые слои общества. Обсуждаемую сегодня повестку следует рассматривать сквозь призму детального решения вопросов, связанных с безопасностью женщин в условиях вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, – подчеркнула вице-спикер.

По ее словам, необходимо приз­нание женщин не только как жертв войны, но и как важнейших участников процессов урегулирования конфликтов, которые включают в себя меры по сбору и анализу информации из открытых источников, превентивную дипломатию и медиацию. Кроме того, предотвращению и разрешению конфликтов в регионе может способствовать использование инструмента медиации, являющейся одной из самых популярных форм урегулирования споров во всем мире. Статистика развитых стран показывает, что 83–85% всех процедур медиации доказали свою эффективность.

Дания Еспаева акцентировала внимание на вопросах, связанных с гендерным насилием в отношении женщин и девочек, против которого Казахстан призывает объединить усилия стран региона. Одним из действенных шагов в этом направления стал запуск региональной инициативы Европейского союза и ООН по ликвидации всех форм гендерного насилия в отношении женщин и девочек для стран Центральной Азии и Афганистана «Спотлайт» («Луч света»). Проект получил всестороннюю поддержку Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Далее вице-спикер Мажилиса проинформировала, что в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, в которой имеется раздел, нацеленный на реализацию повестки «Женщины, мир и безопасность», а также принят Национальный план действий по реализации резолюций СБ ООН. Казахстан ведет активную работу по подготовке военных советников-женщин в рамках сертифицированных курсов ООН на базе Центра миротворческой подготовки. При этом военнослужащие-женщины составляют 13,7% от всего личного состава Вооруженных сил Казахстана, 10 из них занимают руководящие должности. Вице-спикер отметила также роль казах­станских женщин-дипломатов в международных переговорах и консультациях по вопросам разоружения, нераспространения и международной безопасности.

Член комитета Сената Олий Мажилиса Республики Узбекистан по вопросам женщин и гендерного равенства Гулнора Маруфова подчеркнула, что невозможно достичь устойчивого развития без обеспечения уважения прав человека, решения гендерных вопросов и поддержания мира и безопасности.

– Институты гражданского общества в лице активных, высокообразованных, миролюбивых женщин-активисток могут и должны играть позитивную роль в предотвращении конфликтов и напряженных ситуаций, в частности в приграничных районах, где имеются факторы риска возникновения локальных споров и стычек, – отметила представитель Узбекистана.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе полагает, что глобальная повестка «Женщины, мир и безопасность» становится сегодня еще более актуальной, является краеугольным элементом международной политики. Дипломат задался вопросом о том, насколько женщины региона вовлечены в процессы миростроительства, учитывается ли их голос в процессе переговоров по водной проблематике, достаточно ли принимается мер, чтобы уменьшить насилие в отношении прекрасной половины человечества. Как можно усовершенствовать законодательную базу и обеспечить исполнение законов?

Участники конференции говорили не только о вызовах, но и о достигнутом прогрессе, который неоспорим. За 30 лет независимости все страны региона много сделали для продвижения гендерного равенства, есть и успехи в реализации Резолюции ООН 1325.

Предметное обсуждение участницы конференции продолжили в рамках тематичес­ких сессий. Состоялся диалог женщин-активисток стран-участниц с представителями международных организаций. В дискуссии приняли участие советник Регионального офиса Структуры «ООН-женщины» Наргис Азизова, представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер и представительницы НПО Казахстана.

Завершая конференцию, участники приняли итоговый документ с обязательствами по соз­данию условий для усиления работы по реализации в регионе Резолюции СБ ООН «Женщины, мир и безопасность».

#политика #ООН #форум #женщины #конференция #диалог

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