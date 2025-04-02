фото с официального сайта Министерства обороны РК

Акция озеленения посвящена юбилею Великой Победы. Несколько молодых деревьев станут частью мемориального комплекса, включающего Дом армии, Мемориал Славы и парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В акции приняли участие депутаты Парламента, Главный военный прокурор генерал-майор юстиции Дастан Секенов,­ командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор­ Алмаз­ Джумакеев, руководитель Военно-­исторического музея города Алматы Алуа Байкадамова, представители местных органов военного управления, городского акимата, ветеранских организаций и воспитанники Алматинской республиканской военной школы «Жас ұлан».

Министр обороны отметил, что экологическая акция является не только данью памяти казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, она подчеркивает стойкость и самоотверженность наших соотечественников, их вклад в общую Победу.

– В рамках акции «Таза Қазақстан» в мегаполисе будет высажено 80 молодых деревьев. По столько же саженцев будет расти в каждом гарнизоне, где есть воинские части Вооруженных Сил, – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.