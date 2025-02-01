Дан старт юбилейным мероприятиям

Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева отмечает 50-летие
Университет, ставший кузницей кадров для отраслей энергетики и телекоммуникаций Центральной Азии, отметил свой знаменательный рубеж открытием современного интерактивного музея вуза, лекционного зала имени первого ректора Альберта Болотова и новой учебной лаборатории Nero Smart Energy. Новый музей отражает 50-летнюю историю вуза с момента его обретения самостоятельности в 1975 году. Тогда на государственном уровне руководитель республики Динмухамед Кунаев принял стратегическое решение о выделении энергетического факультета Казахского политехнического университета в самостоятельное учебное заведение – Алма-Атинский энергетический институт, впоследствии ставший третьим энергетическим вузом союзного значения.
На торжественном мероприятии присутствовали известные выпускники, среди которых депутаты Парламента, руководители крупных компаний. Поздравительный адрес от имени председателя Сената Маулена Ашимбаева зачитал сенатор Бекболат Орынбеков. Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин озвучил поздравительное письмо от имени председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. В них отмечен вклад вуза в подготовку высококвалифицированных кадров.
Гости подчеркнули, что на протяжении всех 50 лет университет не просто дает образование, а формирует профессионалов, определяющих развитие ключевых направлений экономики страны. Сегодняшние студенты – это завтрашние талантливые инженеры, изобретатели и управленцы.
Важным событием стало также открытие лекционного зала, названного в честь первого ректора вуза, казахстанского ученого-энергетика, выдающегося изобретателя Альберта Васильевича Болотова. На церемонии присутствовали его супруга Нина Алексеевна и сын Сергей Альбертович, которые поблагодарили университет за сохранение памяти о первом ректоре.
Ректор университета Гани Ныгыметов отметил важность преемственности поколений:
– 50 лет – это не просто цифра. Это истории более 40 тысяч выпускников, прорывные исследования и постоянный диалог с отраслями, для которых мы готовим специалистов. Наш музей и зал Болотова – это мост между поколениями, пространства, где рождаются смелые идеи. Мы сохраняем наследие, но готовимся к новым вызовам. Уже сейчас наши образовательные программы охватывают «зеленую» энергетику, искусственный интеллект и кибербезопасность. Даже спустя полвека мы продолжаем задавать тренды, объединяя опыт прошлого и амбиции нового поколения.