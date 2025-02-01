Дан старт юбилейным мероприятиям

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Университет, ставший кузницей кадров для отраслей энергетики и телекоммуникаций Центральной Азии, отметил свой знаменательный рубеж открытием современного интерактивного музея вуза, лекционного зала имени первого ректора Альберта Болотова и новой учебной лаборатории Nero Smart Energy. Новый музей отражает 50-летнюю историю вуза с момента его обретения самостоятельности в 1975 году. Тогда на государственном уровне руководитель республики Динмухамед Кунаев принял стратегическое решение о выделении энергетического факультета Казахского политехнического университета в самостоятельное учебное заведение – Алма-Атинский энергетический институт, впоследствии ставший третьим энергетическим вузом союзного значения.

На торжественном мероприятии присутствовали известные выпускники, среди которых депутаты Парламента, руководители крупных компаний. Поз­дравительный адрес от имени председателя Сената Маулена Ашимбаева зачитал сенатор Бекболат Орынбеков. Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин озвучил поздравительное письмо от имени председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. В них отмечен вклад вуза в подготовку высококвалифицированных кадров.

Гости подчеркнули, что на протяжении всех 50 лет университет не просто дает образование, а формирует профессионалов, определяющих развитие ключевых направлений экономики страны. Сегодняшние студенты – это завтрашние талантливые инженеры, изобретатели и управленцы.

Важным событием стало также открытие лекционного зала, названного в честь первого ректора вуза, казахстанского ученого-энергетика, выдающегося изоб­ретателя Альберта Васильевича Болотова. На церемонии присутствовали его супруга Нина Алексеевна и сын Сергей Альбертович, которые поблагодарили университет за сохранение памяти о первом ректоре.

Ректор университета Гани Ныгыметов отметил важность преемственности поколений:

– 50 лет – это не просто цифра. Это истории более 40 тысяч выпускников, прорывные исследования и постоянный диалог с отраслями, для которых мы готовим специалистов. Наш музей и зал Болотова – это мост между поколениями, пространства, где рождаются смелые идеи. Мы сохраняем наследие, но готовимся к новым вызовам. Уже сейчас наши образовательные прог­раммы охватывают «зеленую» энергетику, искусственный интеллект и кибербезопасность. Даже спустя полвека мы продолжаем задавать тренды, объединяя опыт прошлого и амбиции нового поколения.