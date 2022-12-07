Даниал Ахметов переназначен акимом ВКО

Кадровые назначения

На эту должность он был назначен в 2014 году, с продлением его полномочий в 2019 году и в июне 2022 года.

Фото: yandex.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ахметова Даниала Кенжетаевича акимом Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

На эту должность он был назначен в 2014 году, с продлением его полномочий в 2019 году и в июне 2022 года.

Ахметов Даниал Кенжетаевич родился 15 июня 1954 года. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель. Доктор экономических наук, тема диссертации: «Региональные особенности обеспечения устойчивого социально-экономического развития в Казахстане»; академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан; мастер спорта по велоспорту.

1976-1981 годы - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;

1981-1983 годы - инструктор Экибастузского горкома КПСС;

1983-1987 годы - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;

1987-1991 годы - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;

1991-1992 годы - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;

1992-1993 годы - глава Экибастузской городской администрации;

1993-1997 годы - глава администрации, аким Павлодарской области;

1997-1999 годы - аким Северо-Казахстанской области;

1999-2000 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

2000-2001 годы - первый заместитель премьер-министра РК;

2001-2003 годы - аким Павлодарской области;

2003-2007 годы - премьер-министр РК;

2007-2009 годы - министр обороны РК;

С 2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;

2012-2014 годы - министр по энергетике и инфраструктуре - Член Коллегии Евразийской экономической комиссии.

С ноября 2014 года - аким Восточно-Казахстанской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Восточно-Казахстанской области.

С 16 марта 2018 года - президент федерации легкой атлетики.

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