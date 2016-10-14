Данияр Елеусинов проведет урок физкультуры в своей школе

Спорт
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17 октября олимпийский чемпион 2016 года в Рио Данияр Елеусинов проведет открытый урок в рамках социального проекта "Физкульт-Ура" в школе-лицее № 54 Астаны, выпускником которой он является, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ППСК "Астана".

Активное участие в качестве наставников на занятии примут спортивный менеджер Президентского клуба "Астана" олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко и инструктор фитнес-клуба World class.

Спортсмены планируют провести со школьниками разминку, а затем продемонстрировать новейшие формы тренировки, специально разработанные для детей. Титулованные спортсмены на своем примере покажут, что здоровье и силу можно обрести благодаря выполнению нехитрых упражнений как на занятиях физкультуры, так и в любое свободное время.

Ранее урок физкультуры провела трехкратный призер Олимпийских игр Гюзель Манюрова в паре с Юрием Мельниченко.
 
Проект "Физкульт-Ура" проводится под эгидой Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и направлен на приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

На сегодняшний день в Астане и Алматы проведено восемь открытых занятий. Первый урок с олимпийскими чемпионами был запущен в столице в апреле этого года. В сентябре олимпийские чемпионы посетили две школы в южной столице. Организаторы планируют визиты именитых олимпийцев в общеобразовательные учреждения во всех регионах Казахстана. В частности, в ближайшем будущем спортсмены проведут занятия в городах Актобе и Караганде.

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