Дархан Кыдырали стал депутатом Сената

Президент
167
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената парламента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: gov.kz

Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан.

Дархан Кыдырали родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Стамбулский университет. Доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави. Работал в университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

В 2005-2006 годы трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2006-2007 годы работал на должностях советника директора, заместителя директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки РК.

В 2008-2012 годы являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента РК, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря президента.

В 2012-2014 годы работал на должности заместителя генерального секретаря Тюркского Совета государств. В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.

С июля 2016 по сентябрь 2022 года – председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

В сентябре 2022 года был назначен министром информации и общественного развития РК, в апреле 2023 года переназначен на эту должность. 

1 сентября 2023 года освобожден от должности министра информации и общественного развития РК. 

#Парламент #Токаев #Сенат #назначение #президент #депутат #Кыдырали

Популярное

Все
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
«Астана» внесла интригу
Земля и космос «Ульбы»
Как в районе «очистили» бюджет
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Мокрая» страда
Зима приходит не внезапно
Улыбнитесь, дети, птичке
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Smart-водоснабжение
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Резиденцию – детям
Эффект умелого управления
Я – твой ментор, ты – мой друг
Еще один завод
Девушка и двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО
«Серебро» и четыре «бронзы»
Не быть наблюдателями
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Прекращены полномочия сенатора Аскара Шакирова
Касым-Жомарт Токаев принял Рустама Минниханова
Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и…
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]