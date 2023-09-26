Дархан Кыдырали стал депутатом Сената

Дархан Кыдырали назначен депутатом Сената парламента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан.

Дархан Кыдырали родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Стамбулский университет. Доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави. Работал в университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

В 2005-2006 годы трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2006-2007 годы работал на должностях советника директора, заместителя директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки РК.

В 2008-2012 годы являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента РК, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря президента.

В 2012-2014 годы работал на должности заместителя генерального секретаря Тюркского Совета государств. В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.

С июля 2016 по сентябрь 2022 года – председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

В сентябре 2022 года был назначен министром информации и общественного развития РК, в апреле 2023 года переназначен на эту должность.

1 сентября 2023 года освобожден от должности министра информации и общественного развития РК.