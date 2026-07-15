Дархан Мырзабаев назначен вице-министром промышленности и строительства РК

С октября 2025 года он возглавлял отдел искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мырзабаев Дархан Тлеубердыевич назначен на должность вице-министра промышленности и строительства. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz

Родился в 1989 году в Павлодарской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Национальную высшую школы нефти и источников энергии Французской Республики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Китайско-Европейскую международную школу бизнеса.

Трудовую деятельность начал геофизиком-стажером ТОО «PGS Kazakhstan» в Алматы.

2012 – 2015 гг. — старший полевой геофизик Schlumberger Ltd, Лондон.

2015 – 2019 гг. — младший инженер, инженер по разработке месторождений Департамента разведки и разработки ТОО «Тарбагатай Мунай».

2020 год — менеджер программы компании Amazon EU S.A.R.L

2021–2022 гг. — старший консультант ТОО «Эрнст энд Янг консультационные услуги».

2022–2023 гг. — исполняющий обязанности руководителя, руководитель Управления цифровых технологий Павлодарской области.

2023 год — менеджер ТОО «CSI Stat».

2024 год — исполняющий обязанности директора, директор Департамента развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2024–2025 гг. — заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2025 года по настоящее время работал заведующим Отделом искусственного интеллекта и цифровой трансформации Аппарата Правительства РК.