В рамках официального визита в Армению председателя Сената Казахстана Дариги Назарбаевой состоялась встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.
Стороны затронули вопросы развития двусторонних отношений, расширения торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
Дарига Назарбаева отметила необходимость увеличения объемов взаимной торговли, расширения и разнообразия структуры товарооборота. По итогам 2018 г. внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился более чем на 33,9%.
"Это говорит о перспективах роста товарооборота, закладывает важный задел для увеличения объемов взаимной торговли в будущем. Рынок Армении представляет интерес для экспорта казахстанской продукции. Мы готовы расширить номенклатуру экспорта в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, строительные материалы и химическая продукция", – сказала она.
В свою очередь, говоря об экономических связях Казахстана с Арменией, Никол Пашинян подчеркнул значительный потенциал их развития, который мог бы быть реализован в различных полезных для сторон форматах.