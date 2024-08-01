Известный актер Мадс Миккельсен восхитился столицей Казахстана – видео

Звезда «Ганнибала» и «Доктора Стрэнджа» высказался о том, что хотел бы стать частью предстоящих Всемирных игр кочевников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: instagram.com/theofficialmads

Знаменитый голливудский актер Мадс Миккельсен стал специальным гостем фестиваля ComicCon в Астане. Звезда «Ганнибала» и «Доктора Стрэнджа» восхитился столицей Казахстана, он также высказался о том, что хотел бы стать частью предстоящих Всемирных игр Кочевников, передает официальный сайт городского акимата.

Мадс Миккельсен признался, что хоть и не очень хорошо знает Астану, город ему очень понравился.

«Я пока не могу сказать, что очень хорошо знаю Астану, так как я здесь всего 30 часов. Но с уверенностью могу сказать, что город очень красивый. Особенно понравилась ваша еда, она очень вкусная. Я съел много мяса, что даже не могу сказать, сколько я его съел, оно фантастическое. Поскольку мы из Дании, знаем Астану по велокоманде. Когда мы ездили в Тур де Франс, ваша велокоманда была знаменита. И просто было бы чудесно приехать и посмотреть на их велогонку. Я не просто хочу смотреть на Игры кочевников. Я хотел бы быть их частью и ездить на коне с птицей на руках», - сказал актер.

Мадс Миккельсен – голливудский актер, снискавший популярность по всему миру по ролям в таких кинокартинах, как «Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Казино «Рояль».