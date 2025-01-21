Давид Лория получил должность в Казахстанской федерации футбола

Бывший футболист национальной сборной Казахстана Давид Лория занял пост вице-президента Казахстанской федерации футбола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанную организацию

Фото: kff.kz

Давид Лория – одна из знаковых фигур в истории казахстанского футбола. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Женис», «Есиль», «Шахтер», «Хальмстад» (Швеция), «Спартак-Нальчик» (Россия), «Астана», «Иртыш», «Ризеспор» (Турция), «Кайрат», «Каршияка» (Турция), «Ордабасы». Также защищал ворота национальной сборной Казахстана, провел 47 матчей, став рекордсменом сборной среди вратарей.

В 1999 году в составе молодежной сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии.

После завершения карьеры футболиста Давид Григорьевич занимал руководящие позиции в футбольном клубе «Астана», Федерации футбола города Астаны, а также проекте «Super Bol».

В 2019-2022 годах проходил обучение спортивному менеджменту по магистерской программе УЕФА UEFA MIP – UEFA Executive Master for International Players.

Также в федерации сообщили, что советником президента Казахстанской федерации футбола назначен казахстанский журналист и спортивный менеджер Нурсултан Курман.

В 2023–2024 годах он занимал пост вице-президента Ассоциации футзала Казахстана.

Курман хорошо известен в отечественном спортивном сообществе. Долгое время он активно освещал чемпионат Казахстана по футболу и футзалу.